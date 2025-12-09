IBM稍早宣佈與數據串流及處理軟體供應商Confluent達成最終協議。IBM將以每股31美元的價格，總計約110億美元 (全現金形式) 收購Confluent。這也是IBM繼收購Red Hat、HashiCorp之後，在混合雲與數據基礎設施領域的又一筆鉅額投資。

IBM以110億美元全現金收購數據串流巨頭Confluent，力圖打造最強AI智慧數據平台

瞄準Apache Kafka生態，解決AI數據孤島問題

總部位於加州山景城的Confluent，是基於開源項目Apache Kafka商業化的業者，目前擁有超過6500家客戶，其中囊括40%的財星五百大企業。其核心產品涵蓋 Confluent Cloud、Confluent Platform等，主要協助企業進行即時數據流的管理、連結與分析，廣泛應用於銀行交易處理或網站流量分析等場景。

IBM董事長暨執行長Arvind Krishna指出，隨著企業加速佈署生成式AI及代理式AI (Agentic AI)服務，數據卻往往散落在公有雲、私有雲、資料中心及無數的第三方平台中，形成數據孤島。

透過收購Confluent，IBM將獲得強大的數據串流處理能力，能即時連結、整合並治理這些跨環境的數據，為AI運算提供可信賴的基礎。換言之，IBM意圖打造一個專為AI設計的「智慧數據平台」，讓不同環境與API之間的通訊更為順暢。

營收成長遇逆風，靠併購注入新動能

市場分析認為，這筆交易是IBM為了強化其雲端服務競爭力所做出的回應。由於IBM第三季財報顯示其核心軟體及服務營收成長出現趨緩跡象，引發投資人擔憂，因此透過併購高成長性的軟體公司來注入新動能勢在必行。

這並非IBM近期唯一的重磅收購。在此之前，IBM已於去年以64億美元收購雲端基礎架構軟體商HashiCorp，並且在2023年以46億美元收購IT管理業者Apptio。

預計2026年中完成交易

根據協議，IBM將以每股31美元的現金進行收購，此交易已獲得IBM董事會與Confluent獨立特別委員會批准。

目前雙方預計在獲得Confluent股東同意、以及通過相關監管機構審查後，於2026年中正式完成交易。屆時，Confluent的Apache Kafka與Apache Flink技術將深度整合進IBM的產品線中，進一步鞏固其在混合雲與企業級AI市場的地位。

