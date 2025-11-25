IC設計新兵君曜今日開始競拍 競拍底價48.06元

君曜董事長林澤琦(右)與總經理林秉琦(左)兄弟檔看好公司未來營運前景。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠君曜(7770)配合上櫃前之公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2890張，其中1966張採競價拍賣方式承銷，投標期間為11月25日至11月27日，此次競拍之底價為48.06元，預計上櫃掛牌日為12月10日。

君曜成立於2010年10月，2024年9月登錄興櫃，目前實收資本額為2.7億元，君曜主要從事高速傳輸介面、影像訊號處理和高感度觸控IC相關產品之設計與研發，產品主要功能係負責顯示模組與手機主板間之訊號傳輸，以及處理使用者之觸控輸入訊號，將觸控動作轉譯為相應之操作指令，主要應用於二手手機與售後維修市場。

君曜表示，憑藉多年的研發經驗與技術積累，針對多樣化螢幕規格需求提供客製化、高相容性之橋接IC產品，並於二手機售後市場中建立明確競爭優勢。此外，君曜所提供之觸控IC產品，除應用於低階智慧型手機，並已打入國際遊戲大廠之遊戲手把領域，擴展產品線多元布局，逐漸擴大產品於終端市場之應用。

隨著中高階智慧型手機市場對高刷新率顯示、高解析度影像處理及低延遲傳輸之需求快速提升，售後維修市場亦同步出現對高效能顯示晶片之大量需求，君曜產品持續往中高階發展，確保持續獲利及創新研發，且積極布局TDDI新產品線，在手機螢幕市場完成售後螢幕市場三大關鍵晶片為核心目標，提高附加價值並擴大中高階智慧型手機及整新機之應用市場，並為未來逐步進軍品牌市場奠定基礎。

君曜強調，已深耕手機售後市場多年，並累積多樣化之產品線，可快速提供多樣化機型需求應用，且熟悉手機售後市場之規格與功能性，可快速且精確提供符合客戶需求，並以創新技術、產品穩定性、產品品質與穩定性，取得客戶信任，於手機螢幕售後維修市場與供應鏈已建立長期穩定合作關係。

君曜今年前三季營業收入達3.85億元，年增17.51%，稅後EPS1.53元，君曜指出，藉由深化與策略夥伴之合作，提供規格齊全且具有競爭力之IC產品，除站穩手機售後維修市場，在規格多元之中高階手機亦能提升佔有率，可在整體中高階手機售後市場取得更高之市場佔有率，且隨著手機維修市場規模逐年穩健成長，業績可望隨市場需求持續增加而逐步攀升，營運將持續看旺。

