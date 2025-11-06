IC設計股狂潮再臨！世芯-KY 創意太高價還有【它】可以選

文 ‧ 洪崇晏

經歷昨天台股下殺700點的驚恐，今日台股又再一次大漲182點稍微消除AI泡沫的聲音。今日盤面焦點為IC設計族群，龍頭-世芯-KY(3661)不甩第三季EPS年減近26%的利空，逆勢鎖上漲停，達3670元高價。

創意(3443)觸及漲停，是挾帶10越好營收，達37.16億元，較 9 月成長2.8%，較去年同期成長150.6%，累計前10月營收為254.57億元，年增24.1%，因此漲勢合理，股價達1,735元創下近期新高。

力旺(3529) 是一家專注於開發和授權嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）矽智財（Silicon IP）的公司。其主要業務是提供各種記憶體技術解決方案，並從中獲取技術權利金及技術服務收入。受惠記憶體產業大復甦， 10月合併營收 6.23 億元，較上（9）月成長 298.3%，與去年同期相比為年增 10.9%；累計其今年前 10 月營收為 34.23 億元，較去年同期增加 8.4%。股價今一路衝高鎖上2150價位。

以上三檔為IC設計指標股，顯示IC設計股Q4真的很旺，不過股價對於一般小資族而言都是高價股，可以零股布局，但可能較沒有感覺，因此在這邊推薦一檔IC設計中價位的股票供參考，

立積 (4968)為射頻前端晶片設計廠。10月31日舉行法說會指出，受惠Wi-Fi 7產品出貨放量與產品組合優化，第三季毛利率大幅回升至38%。

立積第三季營收為9.86億元，季增1.2%、年增8%；毛利率38%，季增3個百分點、年增7個百分點，主因為產品組合優化；營益率為8.39%，季持平、較2024年同期轉正；稅後淨利1.29億元，EPS為1.4元。

展望第四季及明(2026)年，公司表示，若第四季Wi-Fi 7前端模組(FEM)出貨再增加，對整體營運將有明顯助益，且預期Wi-Fi 7出貨量在明(2026)年可望年增逾倍，對2026年Wi-Fi 7展望非常樂觀，整體來看，在2026年成長動能上，除Wi-Fi 7穩定放量外，也包括車用及行動裝置業務等。近期400張大戶有增加的趨勢，可留意這檔還在低位階的IC設計股。

▲立積日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)

