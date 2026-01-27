IC通路喜迎AI ASIC商機 外資點名加碼文曄

文曄董事長鄭文宗。（圖／鏡週刊提供）

隨著全球 AI 浪潮從通用型 GPU 轉向客製化晶片（ASIC），半導體通路商的角色正經歷結構性轉變。美系外資最新報告指出，由於AI ASIC需求激增、供應鏈物流複雜化及利率下行等三大因素，半導體通路商將擺脫過去「低價值」的標籤。其中，美系外資特別看好文曄（3036），將其列為產業首選，給予「加碼」評等及目標價198元。

美系外資報告顯示，AI ASIC成長動能正全面加速，預計2025年至2028年的年複合成長率（CAGR）將高達63%，大幅領先通用型晶片。

與NVIDIA GPU採用的直銷模式（Direct Sales）不同，雲端服務供應商（CSP）研發的 ASIC 仍高度依賴通路商進行履約服務 。隨著 AI 資料中心在全球分布日益分散，且單一設備所需零組件數量翻倍，通路商在物流管理、庫存緩衝及營運資金支持上的價值正顯著提升。

不過在台灣兩大IC通路中，外資給出兩種評價。報告稱文曄是最具 AI 純度的通路商標的。文曄在資料中心尤其是AI ASIC的布局深厚，被視為參與AI ASIC趨勢的最佳通路代名詞。報告指出，文曄在 2024 年收購 Future Electronics 後，成功切入美歐市場，擴大了全球足跡 。預估其 2025 年至 2028 年營收 CAGR 將達 20%，EPS CAGR則為19%。

大聯大 (3702)則受限消費電子比重大、AI業務相對低，大摩對大聯大維持「減碼」評等，目標價設為57元 。主因是大聯大目前的業務仍高度集中於PC及消費性電子市場，AI 相關業務有限，且在非AI市場仍面臨競爭與市佔流失壓力。

由於半導體通路商屬於高槓桿經營，利率變動對獲利影響極大。報告估算，美國聯準會每降息25個基點（1 碼），約可提升文曄1%的獲利 。隨著2026年進入降息循環，財務成本的減輕將成為通路商另一大成長引擎。



