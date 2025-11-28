icash Pay點數放大術 1點都不浪費折抵送50%
點數經濟當道，當心辛苦累積一整年的點數不小心過期。愛金卡公司祭出「年末點數放大數」，icash Pay用戶在TWQR店家使用點數折抵消費金額，額外再給50%點數，讓「1點都不浪費」。HAPPY GO力推「寵愛會員3大活動」，不僅請會員看電影，還能參加鑽石項鍊抽獎。全盈+PAY持續發展「減碳贏家」服務，攜手慈濟每次捐款都能獲得減碳紀錄。
統一集團打造「OPENPOINT」點數生態圈，點數期限最長為2年，若在12月底前沒能用掉，過期後就會直接「蒸發」。為協助會員快速去化點數，愛金卡公司祭出「年末點數放大數」方案，自12月1日起在全台TWQR店家使用icash Pay掃碼消費，同時選擇OPENPOINT點數折抵付款，每折抵1點就額外回饋0.5點，每戶最高回饋200點。
同時配合雙12購物節，愛金卡公司聯手博客來、東森購物網、行動隨時取等3大線上通路，主打icash Pay專屬的優惠方案。博客來12月指定會員日以icash Pay交易，單筆購滿2,500元贈100點OPENPOINT。在東森購物網下單滿1,500元享5%點數回饋。12月10日至31日於OPENPOINT APP中的行動隨時取消費，滿100元也能拿到5%點數。
HAPPY GO啟動年末「寵愛會員」3大活動，只要擁有「鑽點會員」資格，就可用99點兌換雙人電影票，與親友一起欣賞年末院線強片。在今(2025)年曾累積至「銀點會員」，也能在HAPPY GO Pay APP「快樂旅程」專區領取抽獎券，有機會獲得「愛蒂思30分鑽石項鍊」。12月1日起全體會員都可在APP內填寫希望獲得的專屬會員回饋，有機會夢想成真還能抽1萬點。
全盈支付推動「減碳贏家」，至今已經開放會員挑戰48種減碳任務，只要完成指定減碳消費、獲得減碳紀錄，即可兌換指定優惠商品或服務。全盈進一步與「慈濟慈善事業基金會」合作，即日起以全盈+PAY捐款給慈濟，筆筆皆能獲得7.6克減碳紀錄，讓會員做善事之餘還能「愛地球」，為環保盡一份心力。
