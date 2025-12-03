ICE全副武裝執法人員再度出沒日落公園 引發社區關注

移民及海關執法局(ICE)2日傳出再次於布碌崙(布魯克林)日落公園展開無證客的逮捕行動，民眾發現ICE探員在當地一個儲藏中心集合，但無法確定具體的突擊地點；該事件引發當地多名民權人士、社區領袖的關注，曾到現場查看情況。

消息指出，有民眾看到全副武裝的ICE執法人員於2日上午9時許，出現在1大道4907號的「Sunset Self Storage」，現場有至少三輛ICE專車，以及多輛當地市警的警車；目擊者後來通知當地社區領袖，有幾人隨後到現場了解情況，但截至截稿，並未傳出有重大的執法或衝突事故。

廣告 廣告

一名目擊者指出，ICE探員應該是在這個儲藏中心集合，並非突擊檢查該處，至於後續是否突擊其他地方、有多少人被逮捕，則無法證實。

據悉，ICE執法人員已多次在布碌崙多個社區，包括8大道、班森賀等華人社區展開突擊行動並扣押無證移民，引起民選官員和民權團體的關注，紛紛呼籲民眾若發現ICE出沒，第一時間通報社區。

更多世界日報報導

避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場

車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 中僅2情境取勝