ICE再爆致命槍擊！美移民官擊斃平民 NBA灰狼對勇士賽延期

美國明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯（Minneapolis）24日再度發生聯邦移民官員擊斃美國公民事件，這是本月內第二起類似案件，隨即在當地引發激烈的示威抗爭。死者經證實為37歲的執業護理師普雷蒂（Alex Pretti），儘管官方聲稱探員是因受威脅而自衛開槍，但網路流傳的影片顯示，普雷蒂在遭射殺前正拍攝探員行動且未見持有武器，與官方說法有嚴重落差。

普雷蒂遭執法人員擊斃引發巨大爭議。（圖／路透社）

根據《路透社》報導，聯邦移民官員週六（24日）在執行任務期間，與現場抗議民眾發生衝突，導致美國公民普雷蒂當場身亡。美國國土安全部（DHS）表示，一名邊境巡邏隊探員在試圖解除一名持有手槍男子的武裝時遭到反抗，被迫開槍自衛。然而，明尼阿波利斯警察局局長歐哈拉（Brian O'Hara）指出，普雷蒂是合法槍枝擁有者且無犯罪紀錄；現場多段影片更顯示，普雷蒂當時正用手機記錄執法過程，隨後遭多名探員噴灑胡椒噴霧並按倒在地毆打，最後在倒地狀態下遭探員拔槍射殺。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）與市長弗雷（Jacob Frey）對此表達嚴厲譴責，並要求聯邦政府立即停止在當地的移民執法行動。華茲直言現場影片內容令人「作嘔」，並強調聯邦政府已失去領導此案調查的信譽，將由州政府刑事調查局（Bureau of Criminal Apprehension）接手。市長弗雷更悲痛質問：「到底還要死多少美國人，這項行動才會結束？」

人們聚集在臨時搭建的紀念碑前悼念 普雷蒂。（圖／路透社）

面對地方政府的抵制，總統川普在社群媒體上反擊，指責地方首長發表傲慢且危險的言論是在「煽動叛亂」。副總統范斯（JD Vance）先前訪視該市時，也曾批評地方領導層拒絕支援移民執法。華茲則表示，移民鎮壓行動已使當地警力捉襟見肘。

這起槍擊案發生在川普政府加強移民驅逐行動的背景下，隨著行動不斷升級，造成的死亡人數進一步增加，使得這場打擊行動受到越來越多的關注，並引發公眾的強烈反彈。本月7日，另一名37歲女子古德（Renee Good）也遭移民局（ICE）官員擊斃，當時官方稱其為「國內恐怖分子」，但證據顯示官員是在車輛駛離時開槍。據統計，光是本月，全美已發生5起涉及移民官員的槍擊事件，此外，至少有6名移民於移民拘留中心死亡。川普則辯稱，這些軍事化行動對於將罪犯驅逐出美國是必要的，但許多被捕者只是因為可能違反了民事移民法，相當於法律上的交通違規。

目前明尼阿波利斯已部署國民兵協助維持秩序，在聯邦探員撤離後，憤怒的群眾仍聚集街頭抗議，當地的藝術博物館暫時關閉，職業籃球聯賽（NBA）灰狼隊的比賽也因安全考量被迫延後。

