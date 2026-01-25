ICE再爆致命槍擊！美移民官擊斃平民 NBA灰狼對勇士賽延期
美國明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯（Minneapolis）24日再度發生聯邦移民官員擊斃美國公民事件，這是本月內第二起類似案件，隨即在當地引發激烈的示威抗爭。死者經證實為37歲的執業護理師普雷蒂（Alex Pretti），儘管官方聲稱探員是因受威脅而自衛開槍，但網路流傳的影片顯示，普雷蒂在遭射殺前正拍攝探員行動且未見持有武器，與官方說法有嚴重落差。
根據《路透社》報導，聯邦移民官員週六（24日）在執行任務期間，與現場抗議民眾發生衝突，導致美國公民普雷蒂當場身亡。美國國土安全部（DHS）表示，一名邊境巡邏隊探員在試圖解除一名持有手槍男子的武裝時遭到反抗，被迫開槍自衛。然而，明尼阿波利斯警察局局長歐哈拉（Brian O'Hara）指出，普雷蒂是合法槍枝擁有者且無犯罪紀錄；現場多段影片更顯示，普雷蒂當時正用手機記錄執法過程，隨後遭多名探員噴灑胡椒噴霧並按倒在地毆打，最後在倒地狀態下遭探員拔槍射殺。
明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）與市長弗雷（Jacob Frey）對此表達嚴厲譴責，並要求聯邦政府立即停止在當地的移民執法行動。華茲直言現場影片內容令人「作嘔」，並強調聯邦政府已失去領導此案調查的信譽，將由州政府刑事調查局（Bureau of Criminal Apprehension）接手。市長弗雷更悲痛質問：「到底還要死多少美國人，這項行動才會結束？」
面對地方政府的抵制，總統川普在社群媒體上反擊，指責地方首長發表傲慢且危險的言論是在「煽動叛亂」。副總統范斯（JD Vance）先前訪視該市時，也曾批評地方領導層拒絕支援移民執法。華茲則表示，移民鎮壓行動已使當地警力捉襟見肘。
這起槍擊案發生在川普政府加強移民驅逐行動的背景下，隨著行動不斷升級，造成的死亡人數進一步增加，使得這場打擊行動受到越來越多的關注，並引發公眾的強烈反彈。本月7日，另一名37歲女子古德（Renee Good）也遭移民局（ICE）官員擊斃，當時官方稱其為「國內恐怖分子」，但證據顯示官員是在車輛駛離時開槍。據統計，光是本月，全美已發生5起涉及移民官員的槍擊事件，此外，至少有6名移民於移民拘留中心死亡。川普則辯稱，這些軍事化行動對於將罪犯驅逐出美國是必要的，但許多被捕者只是因為可能違反了民事移民法，相當於法律上的交通違規。
目前明尼阿波利斯已部署國民兵協助維持秩序，在聯邦探員撤離後，憤怒的群眾仍聚集街頭抗議，當地的藝術博物館暫時關閉，職業籃球聯賽（NBA）灰狼隊的比賽也因安全考量被迫延後。
延伸閱讀
亞馬遜大瘦身！第2波裁員掃走1.6萬人 高層：不會是常態
准了！黃仁勳訪陸傳捷報 路透：北京批准首批輝達H200進口
末日鐘倒數85秒！科學家揭3威脅 台灣也上榜
其他人也在看
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 187則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 299則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 498則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 513則留言
中國調查解放軍最高級將領張又俠 官媒批其「造成極大破壞」
現年75歲的張又俠是除習近平之外，中國解放軍中實際排名最高的將領。他的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平的父親並肩作戰。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 52則留言
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 14 小時前 ・ 46則留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜
[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 34則留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 23 小時前 ・ 12則留言
與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案
即時中心／黃于庭、許雯絜報導宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」。近日該國大選結果出爐，最終由長期親台、美國總統川普（Donald Trump）支持的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。他競選期間曾承諾，當選後將恢復與台灣邦交，引發外界關注。今（27）日新總統正式就職，外界關心我國是否有官員受邀出席，外交部也給出答案了。宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」，期盼中國能在經濟上助一臂之力；不過事實上，該國重要水產品白蝦，出口量從那時起便急速下降，去（2025）年前10個月對台出口僅剩1,383萬美元，相較斷交當年的6,970萬美元重挫80%。宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）去年12月24日宣布總統大選結果，由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。回顧他選前發言，不僅表示與台灣仍為友邦時「比現在好上百倍」，更承諾推動恢復與台灣的外交關係。根據《華爾街日報》報導，總統賴清德可能出訪宏都拉斯，並參加就職典禮。針對台灣是否有官員出席宏國總統就職典禮一事，外交部發言人蕭光偉今日表示，這點外交部之前已經清楚說明，將會持續密切關注宏國情勢發展，不過目前並未收到邀請函。事實上，外交部長林佳龍日前接受《POP撞新聞》專訪被問及此事，他指出，該國今日才舉行就職典禮，且上一任政府也並未與阿斯夫拉明確交接，因此要等27日後情況才會較明朗，期待宏國與台灣的關係能有更進一步發展，原文出處：快新聞／與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案 更多民視新聞報導剴剴案二審上訴駁回！劉姓保母姊妹仍判無期、18年 原因曝光了川普翻臉宣布韓國關稅上調到25％ 胡采蘋點出「這原因」【有片】伊朗鎮壓估逾2.5萬人亡超越「六四」 狙擊手屋頂掃射畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 22則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 11 小時前 ・ 26則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 34則留言
搭車對話曝光！男踢椅背.車門 司機喝斥「給我下車」
新北市 / 綜合報導 新北市中和區台64線上，25日凌晨發生死亡車禍。現役鐵路警察局替代役的溫姓死者搭計程車時和司機發生口角，被丟包在快速道路上，警方調閱行車兩人對話曝光！前10分鐘車程，男子都安靜坐著，後來踢了車門和椅背，被司機要求下車，倒臥內側車道接連被四部車輾過身亡，家屬痛心身為政大雙主修的優秀孩子，竟然因此奪命，今(27)日抵達殯儀館解剖，氣憤向檢警表示懷疑孩子被拖行下車，要求檢警詳查。媽媽坐在椅子上抱頭啜泣，一旁的親友一邊拍拍肩膀安慰，一邊默默擦去臉上淚水，解剖現場，坐在一旁的爸爸，頭戴帽子低頭不語，25日凌晨年僅25歲的溫姓死者，遭丟包台64線身亡，家屬們27日抵達殯儀館解剖時難掩悲痛，場面令人鼻酸。警方拿著手電筒，四處搜尋男子蹤影，溫姓男子被計程車司機丟包後，遭後車四度輾過當場傷重不治，員警VS.民眾說：「大哥，你有撞到他嗎。」警方獲報到場，但為時已晚，男子已明顯死亡，但人為何會出現在這？警方調閱行車紀錄器，溫姓男子在2點07分上車，前10分鐘安靜坐在後座，接著男子踢了車門和椅背，司機表示可以躺下但不要踹，過了約1分鐘，司機直接要求乘客下車。記者張權說：「林姓計程車司機和溫姓乘客，在台64線上面起了爭執，在上橋約一公里處將人丟下車，但實際走一趟，距離下個匝道的出口，只有短短7分鐘左右的車程，在這個地方放人其實更為安全。」司機把溫姓男子丟包在路肩後消失，事發2分鐘才報警。男子不明原因平躺內側車道，先是被2台車輾過後，駕駛表示，看見深藍色上衣還以為是物品，後面又被第3、4輛車輾過沒停下，4名駕駛和計程車司機，涉嫌過失致死通通被送辦。據了解，溫姓男子當天是從文山區搭車前往板橋親戚家，他過去是政治大學雙主修畢業生，去年在鐵路警察局服替代役，下月就準備退役，沒想到卻發生意外，死者友人說：「他平常積極參與活動，是個很熱心的人。」、「我們都非常驚訝也很惋惜因為才剛畢業沒多久。」、「有點嚇到他是會起衝突的人，以前跟他相處不覺得他是這樣的人。」聽聞車禍事故，死者友人也不敢置信，更何況是父母得承擔喪子之痛，死者被丟包，家屬懷疑有可能被駕駛「拖下車」，要求檢警詳查，至於他體內是否有酒精或藥物反應，解剖後疑點將一一釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
快訊／川普怒了親自開鍘 宣布南韓關稅15%升至25%！
美國貿易政策再度出現急轉彎。美國總統川普台灣時間(27)日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。消息一出，立刻在國際市場掀起波瀾，南韓出口導向型產業首當其衝，市場避險情緒明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64則留言
當街施暴！北市大安區下班尖峰「小黃運將遭痛扁」 原因令人傻眼
即時中心／林耿郁報導不想載客也不行？昨（27）天晚間6點多，台北市大安區發生一起鬥毆事件：兩兄弟檔攔下一台計程車，但因司機已有其他預約，無法提供服務，竟慘遭兄弟檔拖下車毆打。警方獲報到場逮捕氣焰相當囂張的兩人，並移送法辦。當街打人！據大安警分局資訊，敦化南路派出所昨（27）晚18時許接獲通報，指稱忠孝東路四段某處發生糾紛案件，員警獲報後立即趕赴現場查處，並將相關涉案人員帶返派出所釐清案情。經警方調查了解，計程車司機陳姓男子（66年次）因已有乘客叫車，拒絕載送兩名戴姓兄弟檔（兄79年次、弟84年次），雙方因而發生口角，進而演變為肢體衝突，致陳姓司機頭部及頸部挫傷。警方查明相關事證後，依準現行犯逮捕戴姓兄弟，全案詢後依涉嫌刑法傷害及公然侮辱罪嫌，移請台北地檢署偵辦。大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決爭端，警方將持續依法執行勤務，維護社會秩序與治安。警方到場逮人，行兇男子仍相當囂張。（圖／大安警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／當街施暴！北市大安區下班尖峰「小黃運將遭痛扁」 原因令人傻眼 更多民視新聞報導又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」債務糾紛停車場擄人! 嫌犯逃逸衝破柵欄.拖行收費亭獨家／博愛特區緊張！總統府旁民眾持刀與警對峙 已遭制伏帶回民視影音 ・ 10 小時前 ・ 7則留言
川普調高韓關稅至25%！外媒曝早有預警 背後原因竟是「這」
即時中心／温芸萱報導美國總統川普今（27）日發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，這則突如其來的消息，讓國際都震驚了。但據了解，早在兩週前，美駐韓使館就已向韓方官員發函，敦促落實去年11月簽署的聯合說明書承諾，包括保障美企平等經營、對美投資3500億美元及降低汽車關稅。分析認為，關稅調升意在警示南韓加速完成國會批准程序。民視 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
張又俠遭整肅拉高台海危機？章家敦：衝突失控為戰爭的風險大增
在北京宣布逮捕中華人民共和國中央軍事委員會副主席張又俠等軍方高層後，美國知名中國問題專家、著有《Plan Red：中國摧毀美國的計畫》一書的章家敦指出，中國近年對解放軍高階將領展開密集整肅行動，表面上可能削弱其發動大規模戰爭的能力，實際上卻可能因指揮體系失序、決策鏈斷裂，反而提高衝突失控、意外升高為戰爭的風險。章家敦於美東時間1月26日接受《福斯商業頻道》（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8則留言
林肯號殺到中東！ 川普：又一支漂亮艦隊正駛向伊朗｜#鏡新聞
美國總統川普對伊朗極限施壓，航艦林肯號打擊群已經進入中東，昨天(1/27)再嗆：另一支漂亮的艦隊正駛向伊朗。川普得意的向媒體透露，雙方達成核協議還是優先選項。美國情報則評估，伊朗政權正處於史上最脆弱時刻。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 2則留言