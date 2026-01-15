ICE又開槍！明州非法移民腿中彈 國土安全部：他們拿「鏟子掃把」伏襲

編譯張渝萍／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），月初才發生美國移民和海關執法局（ICE）開槍打死一名美國公民、37歲女子古德（Renee Nicole Good），引發當地民眾與地方政府憤怒；想不到風波尚未過去，ICE官員14日晚間又對一名男子腿部開槍。國土安全部表示，該名男子是來自委內瑞拉的非法入境者，傷勢未危及性命，已送醫治療。

根據BBC報導，ICE官員14日晚再度在明尼阿波利斯市開槍，射傷一名男子的腿部。

廣告 廣告

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，月初才發生美國移民和海關執法局（ICE）開槍打死一名美國公民、37歲女子古德，引發當地民眾與地方政府憤怒（圖／翻攝自X平台 @steph_federico）

受到「鏟子掃把」伏襲 ICE對移民開槍

美國國土安全部（DHS）在聲明中表示，聯邦官員最初是想抓捕這名來自委內瑞拉、非法居留美國的男子，因此與他展開汽車追逐。之後男子下車逃跑，與ICE人員扭打，接著又有2人從附近公寓衝出，拿著鏟雪的鏟子與掃把柄「伏擊」執法人員，因此才朝委內瑞拉移民腿部開槍「進行防衛」。另外表示，兩名「伏擊」的攻擊者已被拘留。

明尼阿波利斯市政府證實，一名男子中槍後被送醫，傷勢不危及生命。國土安全部也表示，一名ICE官員同樣被送醫接受治療。

這起攻擊事件讓當地民眾尚未平息的怒火再被點燃。

古德在車上被ICE擊斃引爆當地示威

37歲美國公民古德（Renee Nicole Good）在本月7日遭ICE官員開槍擊斃後，引發明尼阿波利斯的激烈抗議，並擴散至美國多座城市。

關於古德遭擊斃一案，官方說法不一。川普政府聲稱 ICE探員是出於自我防衛，但地方官員表示，從監視器畫面可看到該名女子並未構成威脅。

事件影片顯示，ICE探員接近一輛停在道路中央的汽車，當車輛試圖駛離時，其中一人將槍口指向駕駛，並至少傳出兩聲槍響。FBI正在調查該事件。據報導，古德當時是在現場擔任ICE行動的「法律觀察員」。此為志工角色，負責監督警方與安全部隊在抗議活動與執法行動中的作為。

市警察局長歐哈拉（Brian O’Hara）表示，最新這起槍擊事件再度引發示威者與執法人員之間的衝突，警方人員遭到煙火、冰塊與雪球的攻擊。

明尼蘇達州州長要ICE結束「佔領」

明尼阿波利斯市政府官員在X平台上表示：「我們理解民眾的憤怒。我們呼籲公眾保持冷靜。」官員補充：「明尼阿波利斯市再次要求ICE立即離開本市與本州。」

針對最新這起ICE槍擊事件，明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）指控聯邦官員「在全州製造混亂」。近幾周，約有3000名ICE官員被部署至明尼蘇達州，逮捕活動也不斷進行中。

BREAKING: Absolute mayhem as ICE invades Minneapolis neighborhood, grabs teenagers and tussles with local residents observing their actions. This does not make America safe.



Share widely.pic.twitter.com/lDfnI1uRp3 — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) January 15, 2026

在這起槍案發生前，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）才在社群媒體影片呼籲川普結束ICE在該州的「佔領」，「憤怒，已不足以形容我的感受。」

美國副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在X上則指控這起事件都是州的問題，「明尼蘇達的叛亂，是一位失敗的州長與一位糟糕的市長，鼓勵對執法人員施暴的直接結果。令人作嘔。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

不只親挺賴總統軍購 AIT最新發聲：美國支持台灣強化資安防護能力

巴西、泰國也禁！川普無限期暫停75國移民簽證申請 稱減少公共負擔

被打臉？AIT「歡迎賴總統1.25兆國防特別預算」 黃國昌：不驚訝

黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽

