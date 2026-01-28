ICE執法人員試圖硬闖厄瓜多駐明州使館 放話威脅後離去

明尼蘇達州一名ICE探員27日試圖強行進入厄瓜多駐明尼亞波利斯領事館，隨即遭到館方人員阻止。圖為明州抗議者26日高舉「ICE OUT」標語。 (美聯社)

厄瓜多外交部27日發布聲明表示，明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)一名移民與海關執法局(ICE)探員27日上午11時左右，試圖在未經許可的情況下，強行進入厄瓜多駐明尼亞波利斯領事館，隨即遭到館方人員阻止。

美聯社報導，領事館職員迅速採取行動並關上大門，告知該名探員「這是厄瓜多領事館，你不能進來」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)地方電視台「KSTP」報導，ICE探員在場對厄瓜多領事館人員說「如果碰他，他就會抓住(grab)對方」等威脅言語，隨後悻悻離去。

厄瓜多外交部官方社群「X平台」寫道，這起外交爭議事件發生當下，厄瓜多人員隨即啟動緊急安全程序，保護當時在內的厄瓜多人。

厄瓜多外交部表示，ICE人員的行為違反國際法規中的領事與外交關係慣例，要求美方不得在未經允許情況下進入領事機關，並已向美國駐厄瓜多大使館提出正式的「抗議照會」(note of protest)，闡明不允許類似事件再次發生於美國境內其他厄瓜多領事辦事處。

