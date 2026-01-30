ICE執法失控！探員「不當升級」槍殺護理師 人倒地還補槍

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普的移民大執法失控，本月接連兩名公民死在移民暨海關執法局（ICE）槍下，引爆全美公憤。美國有線電視新聞網 (CNN)29日還原第二名受害者死前時刻，發現兩名ICE探員不當升級緊張情勢，最終射殺加護病房男護理師普雷蒂（Alex Pretti），甚至在他明顯死亡後，還予以補槍。

男護理師普雷蒂生前最後與ICE探員對峙影像（圖／翻攝自X平台 @ProudSocialist）

不當升級態勢

紀錄普雷蒂死前的影片，包括了兩名涉案探員稍早與示威者的互動，以及他們最終拔出武器，朝普雷蒂開槍。專家們告訴CNN，這些影像顯示任由大批探員在美國城市遊走的危險，因為他們並未受過關於在都市環境應對抗議者的訓練。

面對與公眾的衝突，大城市警方都採取先降溫情勢的做法，但ICE卻做了截然相反的事情。他們直到普雷蒂死前，都在升高緊張。前ICE幕僚長佛萊謝克（Deborah Fleischaker）表示：「執法人員應總是設法緩和情勢、降溫情勢。但比起此做法，他們都是怎樣能讓情況升級，就怎麼做。」

CNN分析影像發現，在騷亂停止後一段時間，其他探員也都後退時，當中一名涉案探員卻再對普雷蒂猛開數槍，即便對方身體已經一動也不動。執法領域的專家們認為，兩名探員所以使用致命武力，恐怕是因為訓練不足，抑或過程中未遵守訓練。

賓州退休警監海伯格（Ashley Heiberger）直言：「如果你讓未受過相關訓練或缺乏經驗的人員，未受監督下執行任務，你就不會驚訝於事情為何沒有好結果。」

美國國土安全部：都是媒體抹黑

國土安全部（DHS）發言人拒絕透露探員們所受的訓練，但他火力全開：「我們很多探員擁有軍事或執法背景，邊境巡邏探員也受過大量聯邦執法訓練......ICE也是如此。媒體惡劣抹黑探員未受過執法訓練，實在可恥、可笑。」

普雷蒂挺身保護民眾 反倒惹禍上身

在事件發生的幾分鐘前，影像顯示ICE探員在明尼阿波利斯街頭巡邏，並與旁觀者發生互動。目擊者巴拉奧納（Nilson Barahona）告訴CNN，探員們試圖逮捕一名躲進甜甜圈店的人，但店家立即鎖門。探員不得其門而入，只好在街上閒晃。他們拘捕了一名旁觀者，也有人吹起警哨、對群眾大喊大叫，並用手機攝影紀錄。

這次事件的兩名探員，一名頭戴黑色毛帽，另一名戴的是棕色。根據旁觀者拍攝的影像，他們在街上走來走去。黑帽探員還朝著抗議群眾搖晃自己的辣椒噴霧罐。

在普雷蒂中槍的30秒之前，探員和群眾的衝突升溫。影像顯示棕帽探員不斷推擠民眾，隨後即可聽到普雷蒂大喊：「喂！不要把人推到車流之中！」

這時他們才把注意力轉到普雷蒂身上，將他擠出去，再把民眾壓制到地上。但普雷蒂仍堅定介入，站在民眾與探員之間，棕帽探員隨即朝他臉上噴灑辣椒噴霧。

影像又顯示在普雷蒂中彈的幾秒前，眼看民眾要被探員們壓制在地，他抓住了對方的背包，想進行阻止。此時普雷蒂的右手拿著手機。棕帽探員則不斷用辣椒噴霧罐打普雷蒂的手。

根據DHS的初步調查報告，當時一名探員多次叫喊「他有槍」，之後才有探員開火。普雷蒂的腰帶確實繫了一把手槍，但CNN檢視多部影像，並未發現他有把槍拿出來揮舞，而這把槍是普雷蒂合法持有。在探員發出警告的當時，手槍仍在普雷蒂腰上，一名專家表示，看到槍並不代表就會發生開槍。

聯邦執法訓練中心人員布朗（Marc Brown）指出：「關鍵是手。如果手是在地上，......武器是該關切，但並不意味必然是問題或威脅。」

人死了竟還補槍？

在開火的幾秒鐘前，黑帽探員離開了普雷蒂，轉而對付另一名示威者。影像顯示他想使用辣椒噴霧，卻發現無法使用。這時他又注意到同僚們試圖壓制普雷蒂，雙方扭打之時，可聽見一名探員喊說：「槍！槍！槍！」普雷蒂這時跪在地上，身體往前彎。一名探員把他的槍從腰帶移除，就在黑帽探員眼前，但仍不清楚他是否看到，這名探員隨後不再參與衝突。但這時黑帽探員拔出了武器。

當初限制普雷蒂行動的探員才離開一秒鐘，黑帽探員就向普雷蒂開火，一連開了四槍。槍擊暫停了不到一秒鐘，普雷蒂臉朝下躺在地上，毫無動靜。黑帽探員退後，棕帽探員同樣開槍。經過一段停頓，又換成黑帽探員開槍，這次開了五發。此時其餘探員都已離開。

執法專家質疑為何探員要對普雷蒂開槍，而且還開了如此多發。南卡羅萊納大學犯罪學教授莫圖格斯（Scott Mourtgos）發出疑問：「我不懂要如何合理解釋第二輪開槍有其必要性？」

三名專家懷疑，此事可能是「連鎖射擊」（contagious fire），也就是一名探員聽到同仁槍聲後，不明就裡下，又開槍作為回應。犯罪學教授德魯戈倫斯基（Eric Dlugolenski）解釋，在情境實驗中，有刺激的情況下，人們跟著開槍的機率增加了11倍，接著會再出現72%的額外槍響。

影片最後，長達25秒鐘沒人靠近普雷蒂的身體一步。之後才有探員試圖對他急救，黑帽探員則走到街的另一頭，來到一輛駕駛座車門打開的車子旁邊，他從遠端觀看，再也沒接近普雷蒂的身體。

