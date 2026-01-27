ICE執法引民眾上街示威 川普調離激進風格指揮官

不確定是否因為感受到民調數字的壓力，川普的態度開始放軟，週一（26日）他跟明州州長通電話，討論如何平息亂局。同時也調走了執法風格激進的高階指揮官，改派自己信任的邊境沙皇霍曼到當地坐鎮。未來情勢如何發展，還有很多變數。

明尼阿波利斯在3週內，接連發生2起ICE移民執法槍殺平民的事件，引發民眾強烈反彈，從大學校園到冰天雪地的街頭，都有抗議人士高喊要ICE人員滾蛋。

美國邊境巡邏隊指揮官博維諾表示，「儘管昨日發生了悲劇，但我們在明尼阿波利斯，根據《移民法》第8條的任務仍在繼續，絲毫未減。」

派駐明州主導移民執法的指揮官博維諾，原本態度還很強硬，但在川普與明州州長華茲通過電話，同意合作平息當地的紛亂後，美國媒體披露，博維諾已被解除指揮官的職務，將返回他在加州的崗位，預計很快將會退休。

明尼蘇達抗議民眾說道，「把他解職算不上正義，遠遠不夠，必須把那個人繩之以法，讓他為明尼阿波利斯市和明尼蘇達州所受的傷害付出代價。」

民眾的怒火顯然難以平息，尤其第2名遇害的護理師普雷蒂，手持手機與ICE人員對抗的影像曝光後，川普政府說他持槍威脅的說法根本站不住腳。現在不只民主黨人準備祭出反制手段，威脅週五（30日）將在參院杯葛撥款法案，刪除國土安全部預算，連共和黨自家人都看不下去，原定角逐明尼蘇達州長的共和黨參選人馬德爾，26日突然宣布退選。

共和黨退選明尼蘇達州長參選人馬德爾表示，「但我今日宣布結束我的競選活動，我有兩個主要原因做出這個決定，第一，我不能支持共和黨全國委員會，對我們州公民所宣稱的報復行動，我也無法認同自己是會這樣做的政黨的一員。」

馬德爾痛批當前的執法行動，已經遠遠超出維護公共安全的範疇，甚至讓有色人種的美國公民生活在恐懼之中，這種無差別的掃蕩手段不僅違憲，更讓他無法繼續認同自己的黨。

然而川普政府雖然態度有所軟化，仍將派遣素有「邊境沙皇」之稱的霍曼，前往明州坐鎮，霍曼過去曾公開反擊外界對於大規模逮捕行動的質疑，外界擔心恐怕只會換湯不換藥。在此同時，明州檢察總長已經緊急向法院申請禁制令，要求3000名ICE幹員立即撤離。