ICE執法民怨燒！川普下令徹查 義議員拒絕協助米蘭冬奧維安

美國ICE幹員上周末在明尼蘇達州擊斃護理師普雷蒂引發民怨，美國總統川普受訪時公開表示，會進行公開而全面的調查；而在試圖平息民眾怒火的同時，川普表示普雷蒂不該帶槍上街，宣稱普雷蒂涉及國內恐怖主義的國土安全部長諾姆遭到各界批評，不過他表示不會撤換諾姆；在此同時，亞利桑那州發生一起涉及邊境巡邏隊的槍擊事件，一名攻擊者中彈送醫。

移民執法爭議 川普挺國土安全部長「不撤換」

美國ICE幹員上周末在明尼蘇達州擊斃護理師普雷蒂，導致民怨沸騰，眼看事態嚴重，川普下令徹查，表示將了解調查過程，他會親自審視，希望這是非常有尊嚴開誠布公的調查。

川普除了啟動調查，還調派邊境沙皇霍曼進駐明州指揮，並撤換邊境指揮官，不過話鋒一轉，他強調普雷蒂也有錯、不該帶槍上街，諾姆（Kristi Noem）宣稱普雷蒂涉及國內恐怖主義，遭到各界批評，但川普（Donald Trump）仍決定力保她的官位。

美ICE探員擬協助冬奧維安 義議員嗆不歡迎

明尼蘇達州要求起訴槍殺普雷蒂執法人員的呼聲愈來愈高，不僅美國，在義大利議會，反對黨議員舉著標語牌要求美國的ICE不要來，下個月米蘭冬奧傳出ICE將協助維安，消息一出激起當地憤怒議員舉牌表達不歡迎。

義大利議員舉牌抗議ICE。圖／美聯社、路透社、CNN

而27日美國亞利桑那州再發生一起涉及邊境巡邏隊的槍擊事件，聯邦調查局表示，有人涉嫌攻擊聯邦幹員，攻擊者中彈送醫。

責任編輯／網路中心

