ICE射傷一名委內瑞拉男子、明尼阿波利斯再爆示威 催淚瓦斯和冰塊齊飛

美國公民古德（Renee Good）7日在明尼蘇達州大城明尼阿波利斯遭移民暨海關執法局（ICE）幹員擊斃，引發全國多處示威，不料時隔一週，在同一城市又發生新一起事件。國土安全部表示，ICE在明尼阿波利斯欲逮捕一名委內瑞拉移民時，遭移民和另2人「伏擊與攻擊」，幹員因此開槍擊中該移民腿部。

美國全國公共電台（NPR）報導，國土安全部在X平台發布聲明指出，幹員當時正進行針對性的交通攔檢，該名委內瑞拉籍男子駕車逃離現場，隨後撞上另一輛車。男子徒步逃跑，但被移民官逮捕。

國土安全部表示，男子拒絕逮捕並「暴力」攻擊執法人員，隨後另外兩名人士「從附近的公寓出來，持雪鏟和掃帚柄攻擊執法人員」。幹員對該名男子開槍，擊中腿部。根據明尼阿波利斯市的消息，男子被送往醫院，無生命危險。

國土安全部稱，該名委內瑞拉男子是非法入境美國。

這起事件發生在明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）發表演說的10分鐘前。華茲在演說中呼籲川普政府「結束這場占領」，並鼓勵看到社區內有ICE幹員的居民「拿出手機並按下錄影鍵」，以建立ICE行動的資料庫。

ICE幹員上週進駐明尼阿波利斯掃蕩非法移民，包括古德在內的民權人士7日在街頭抗議ICE的行為，古德駕車離開時被ICE幹員開槍，不幸死亡。政府與民團對古德之死說法兩極，政府稱古德駕車衝撞幹員，民團則指控幹員過度執法。

自從古德遭ICE槍殺後，明尼阿波利斯一直處於緊繃狀態。抗議者走上街頭，多次與聯邦幹員發生衝突。

路透社報導，委內瑞拉男子槍傷事件造成明尼阿波利斯情勢升級。示威者14日晚間在街頭朝執法人員丟擲石頭、冰塊（移民暨海關執法局頭字母縮寫）和炮竹，執法人員則發射催淚瓦斯。

美國明尼阿波利斯1月14日晚間再爆反移民局示威，執法人員朝抗議群眾發射催淚瓦斯，一名聯邦幹員的頭燈在煙霧中射出一道光束。路透社

美國明尼阿波利斯1月14日晚間再爆反移民局示威，聯邦執法人員集結維持秩序。路透社

只願透露名字的明尼阿波利斯護理師凱倫告訴NPR，這是她第一次參加針對ICE的抗議。她說：「我是一名護理師，我擔心人們會受傷。我來這裡是為了保護鄰居的安全。」

同樣來自明尼阿波利斯的示威者卡麥隆也只願意透露名字，他表示社區中ICE幹員的存在已迫使他最喜歡的餐廳關閉，因為員工擔心「ICE會出現」。

卡麥隆說：「他們正如其所願地將這座城市變成戰區。他們來到這裡是為了嚇唬人。」

