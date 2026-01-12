ICE射殺事件延燒金球獎！大咖別「BE GOOD」徽章怒斥川普

美國明尼蘇達州一名37歲女性公民遭ICE執法人員射殺，引發各地示威潮，事件延燒到第83屆金球獎頒獎典禮，多名好萊塢明星在華服上別著一枚寫有「BE GOOD」（善良地活著）的徽章，公開表態抗議ICE執法行為。

珍史瑪特的胸口別上「BE GOOD」徽章。（圖／路透社）

綜合外媒報導，表態的明星包括在《復仇者聯盟》系列飾演「浩克」的演員馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、喜劇演員暨演員汪黛塞克絲（Wanda Sykes）、娜塔莎里恩（Natasha Lyonne）以及奪得最佳電視喜劇女演員的珍史瑪特（Jean Smart）等。

廣告 廣告

其中汪黛塞克絲直言，「這枚徽章是為一位被ICE人員殺害的母親而佩戴的。」她受訪時痛批，「我們必須大聲發聲，阻止這個失控的政府。他們對人民做的事情實在太可怕了。」

馬克魯法洛則痛批，「川普總統曾說，能阻止他的只有他的道德感，但他卻是一名被判有罪的罪犯。」至於珍史瑪特也在台上與台後談及此事，她表示，「我知道有些人不喜歡演員在這種場合談論社會或政治議題」，「此刻我不是以女演員的身分說話，而是以一名公民、一位母親的身分。」

延伸閱讀

MLB/打瘋了！ 大都會阿庫尼亞單場四響締造委內瑞拉歷史

MLB/開出5年約仍無用 洋基預想貝林格走人另作補強

MLB/2026年第一張破億美元合約！ 小熊出手簽下三壘金手套