ICE射殺美公民爭議未息 奧勒岡州再傳2人遭移民官員槍擊
美國明尼蘇達州7日爆發移民暨海關執法局（ICE）的執法人員對一名平民女子開槍的事件，引發全國關注。8日在奧勒岡州又傳出聯邦移民官員在波特蘭市一家醫院外對一輛汽車開火，造成車內2人中彈送醫。
據美聯社報導，國土安全部稱，車內乘客是一名與跨國犯罪集團「阿拉瓜火車」有關聯的委內瑞拉非法移民，此人曾參與波特蘭市近期的一起槍擊案。國土安全部在書面聲明中表示，8日下午，當執法人員向車內人士表明身份時，駕駛試圖開車撞他們。「一位探員出於自衛開槍，駕駛駕車逃離現場。」
幾分鐘後，警方接到消息稱，一名中槍男子在幾英里外的一個住宅區尋求幫助。警方隨後趕到現場，發現兩名傷者，均有明顯的槍傷。警方稱，經確認，兩人是在與聯邦執法人員的槍戰中受傷的，目前尚不清楚兩人的傷勢。
這起槍擊事件加劇了波特蘭的緊張局勢。長期以來，波特蘭與總統川普的關係一直不睦，川普一度試圖向波特蘭部署國民警衛隊，但最終失敗。
波特蘭警方已封鎖槍擊現場和傷者被發現的區域，等待進一步調查。
延伸閱讀
國際法沒用！談全球權力 川普稱唯一能約束他的是「自己的道德觀」
每人普發320萬！傳川普政府研議發錢利誘格陵蘭「脫丹入美」
川普：習近平在他任內「不敢對台灣動手」
其他人也在看
台灣味噌釀造文化館取得國際永續標章 (圖)
台中市觀光旅遊局與民間攜手努力，2025年計有7家業者成功取得國際永續標章，其中「台灣味噌釀造文化館」獲「GTS銀級（二星）獎章」。圖為台灣味噌釀造文化館總經理許立昇（右立者）推廣味噌知識。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國衛院30週年慶演講 陳建仁：加強學研團結合作
（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）6月將接任中央研究院長的前副總統陳建仁，今天出席國家衛生研究院30週年慶演講時表示，未來中研院會與各學研機構加強合作，國衛院更是重要「黏著劑」，讓大家團結在一起。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台電屏東區處榮獲衛福部健康職場標竿銀獎
[NOWnews今日新聞]台電屏東區處參加衛生福利部國民健康署與勞動部職業安全衛生署共同辦理的「114年度全國績優健康職場與優良推動人員」評選，從全國311家職場中脫穎而出，榮獲「健康職場標竿獎」銀獎...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
渣打馬》11日賽事登場 賽前3天跑者備賽基地助準備
2026渣打台北公益馬拉松11日起跑，賽前為跑者量身打造備賽基地，除了提供跑者現場領取物資，也結合多元運動相關品牌與體驗內容，打造賽前調整狀態、安心迎賽的期間限定備賽空間。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
控哈瑪斯違反停火 以色列再襲加薩釀至少7死
（中央社開羅/杜拜8日綜合外電報導）醫護人員表示，以色列部隊今天對加薩走廊發動多場空襲，造成至少7名巴勒斯坦人死亡。以軍稍早則稱攻擊一處激進分子發射火箭的地點。這些最新暴力事件再度危及停火協議。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
魅力無法擋！4歲女童告白想嫁他 古天樂霸氣回2字
經典港劇《尋秦記》在25年後以原班人馬、電影形式重返觀眾視線，去年跨年夜在港澳上映首週便勢如破竹，狂掃5000萬港幣（約新台幣2億元）票房佳績。身兼總監製與主演的古天樂，今（8）日攜手女主角宣萱現身台灣首映見面會。這不僅是古天樂時隔12年再度為戲來台，更引發影迷瘋狂搶票，六場見面會門票瞬間秒殺。早前有4歲小孩告白想嫁給古天樂，魅力連4歲小女孩也沉迷的古天樂，也在媒體力拱下親口回應對方。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 發表留言
保健》易致動脈硬化 別碰新興菸品
目前國內已核准2家加熱菸上市，但國民健康署提醒，新興菸品絕非「減害」選擇，對於心肺的危害不亞於傳統紙菸，甚至增加戒菸難度，呼籲民眾勿受行銷誤導。研究指出，即使短暫使用新興菸品，也會立即引起動脈僵硬度增加、血壓升高，長期使用會提高動脈粥狀硬化與心血管疾病風險。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
準備好一起「穿越」了嗎?黃易經典正版《尋秦記》今日火熱不刪檔!
由黃易出版社正式授權、中華網龍自主研發，並與遊戲新幹線共同發行的穿越題材 MMORPG《尋秦記》，終於正式宣布，將在今日(1 月 8 日)開啟不刪檔啦。 相信如果你是黃易老師的忠實粉絲，一定也不會對這個IP感到陌生；有別於傳統武俠、或是韓系MMO所杜撰的世界觀，在遊戲中玩家將與一個名為「LISA」的 AI 角色展開冒險，玩家們必須在遊玩的過程中蒐集材料、修復因意外受損的「LISA」核心模組，在解鎖各種能力之餘，與召喚該時空背景下的英雄們一起並肩作戰，體驗圍繞在千古一帝－秦始皇的故事身上，所展開的傳奇故事。 遊戲中獨特的「奇遇任務」系統，也是本作代表性的核心亮點之一；玩家們可在 LISA 引導下觸發任務，運用現代知識與物資解決問題，解鎖塵封的歷史真相，體驗不一樣的時空命運。此外玩家可在「名將奇遇任務」中，介入名將的人生節點，以LISA信物協助渡過陰謀危機，而與名將累積羈絆後即可繼承絕技，帶領玩家迎接全新戰鬥玩法! 官方也特別邀請了邱彥翔，號召大家一起參與穿越活動；隨著同名電影《尋秦記》在台上映，本作也與「秀泰影城」及「喜樂時代影城」合作推出的限定活動。玩家凡購買電影票，即可獲得限量穿越任務令，完成指定任務除了可入手MyCard 300點外， 還有機會獲得三星三摺疊手機、HTC VIVE Eagle AI智慧眼鏡等多項福利；更舉辦了最高總獎金新台幣500萬元的「巔峰戰場」活動，還不相揪自己的好朋友，一起挑戰大型副本對戰PK，贏得豐厚獎金。在遊戲外也能參與「尋人啟事」街頭穿越站活動，透過創新內容與全台各地穿越者進行互動。玩家們只要到現場就可以挑戰特別任務，並有機會獲得奇遇獎品，超多好康等福利。 想要了解更多《尋秦記》有關的詳細內容嗎?那就不要猶豫，趕快拿起你的手機到雙平台下載，或到官方粉絲團了解更多活動， 相信你也會對這款作品與豐富的活動及遊戲內容，產生不少興趣喔! (C)中華網龍 (C)遊戲新幹線電玩宅速配 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
濃煙竄天！ 新北三重工廠火警 4員工逃頂樓順利救出
新北市 / 綜合報導 新北市三重區一間矽利康工廠，8日上午10點多突然發生火警，現場火舌直竄還不斷傳出爆炸聲，員工見狀立即分三路逃生，其中4人來不及從一樓跑，直奔頂樓求救，最後順利被救出，只有輕微燒燙傷。由於工廠內存放不少高壓噴罐，火災發生當下直接炸到路上，不少汽機車因此被波及，詳細起火原因還有待火調科進一步調查釐清。熊熊火舌不斷從工廠竄出，還有小火球直接拋到路上，猛烈火勢伴隨著巨大爆炸聲響，附近民眾全嚇壞，逃命的逃命移車的移車，濃濃黑煙直竄天際，火花四濺，周圍停放的汽機車全受波及，目擊民眾吳先生說：「很緊張啊，說有爆炸聲啦，我在外面趕回來的，我的車都燒掉了啊。」消防趕抵現場，立即拉起水線灌救，事發在8日上午10點多，新北市三重區一間矽利康工廠，1樓突然起火燃燒，還有不少高壓噴罐從裡面炸到馬路上，25名員工見狀分三路緊急逃生，其中有4名員工來不及從1樓逃出，直奔頂樓所幸最後順利被救出，目擊民眾說：「他是手臂，手臂有點燙傷啊，有長水泡啦，起水泡了，這個，臉部稍微有灼傷的樣子，就嗆到，醫生說要留院觀察。」有民眾第一時間還想上前救火，沒想到因此受傷，而內部員工回想驚險瞬間，還是心有餘悸，矽利康工廠員工說：「因為我在四樓，起火在一樓，所以我完全不知道狀況，就有煙冒出來我就趕快下來了。」之所以會連串爆個不停，因為工廠販賣許多噴漆除鏽潤滑劑等等，存放不少高壓噴罐。新北消防局第三大隊大隊長陳志德說：「整個火場，我們總共救出5名民眾，整個燃燒的面積，因為它是1-4層樓包含夾層，那我們整個燃燒面積，目前初估起來大概接近400平方公尺。」所幸經過1個小時的搶救，順利將火勢撲滅，不過起火原因，還有待火調科進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
越南蚵冒充東石蚵被起訴 台中水產行喊冤：盤商摻雜
台中太平一家水產行，被檢警查出以越南牡蠣冒充台灣牡蠣，前年底進貨後，上架販賣大約5個月，許多不知情的消費者吃下肚，店經理被依食安法以及詐欺罪嫌起訴法辦，記者來到水產行，店經理喊冤，他說是雲林口湖的盤商...華視 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
吳念軒「裸上身」腹肌炸出！ 林佳辰也來演戲了！
網劇《那些你不知道的我》預告釋出，以「當紅偶像遭黑粉威脅、捲入殺人疑雲」破題，網路輿論、刑事追查與情感裂縫交錯展開，節奏緊湊、懸疑感層層堆疊。找來傅孟柏、姜典、項婕如、雷嘉汭、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、男團Ozone主唱林佳辰等演員。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國家衛生研究院30周年 打造全民健康照護藍圖 深耕醫藥研究
位在苗栗縣竹南鎮的國家衛生研究院，7日舉辦30周年院慶，包括準中研院長陳建仁、苗栗縣長鍾東錦等到場慶賀，國衛院長司徒惠康期望國衛院將持續從制度面著手，協助政府及國人完善健康照護體系，勾勒出完整的全民健康照護藍圖，守護國人健康。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年砸40億難壓偏鄉教師流動率 劉書彬提3方向籲教育部公開花費詳情
今天立法院教育及文化委員會召開第11屆第4會期第13次全體委員會議，針對《偏遠地區學校教育發展條例》部分條文修正草案進行審查並邀請教育官員備質詢。身為輪值召委的劉書彬直指，這幾年因著《老師，你會不會回來？》等電影熱映，有不少輿論關注偏鄉教育困境，教育部每年也砸...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒流來襲！專家提醒：貓咪最愛「這溫度」的水 避免泌尿疾病風險
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導近期寒流席捲，全台氣溫驟降，不少飼主發現家中水碗冰冷，擔心愛貓因此減少飲水攝取量。對此，日本寵物專欄作家戶中井...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
重現絲綢之路花5個多月 新疆駱駝隊抵達「中原」
據大陸媒體報導，一支從新疆「東天山」的駱駝隊，沿著古絲綢之路北道，一路朝「中原」，也就是河南省前進，歷時5個多月、徒步近3千公里，終於在今（7）日上午，抵達河南洛陽定鼎門，吸引大批民眾圍觀。（葉柏毅報中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
閉眼開車、解放雙手！福特拚2028年推新駕駛輔助系統
福特7日宣布，預計在2028年推出Level 3駕駛輔助系統，駕駛在部分高速公路行駛時，可以解放雙手，甚至能閉眼開車。這項技術將率先導入由加州特殊團隊研發的新款平價電動皮卡，之後將拓展至其他車款。率先推出的中型電動皮卡預計2027年上市，目標售價3萬美元。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
OpenAI 推 ChatGPT Health，官方打包票只助不醫，專家直指隱私炸彈
OpenAI 推出全新功能 ChatGPT Health，容許用戶把醫療紀錄及健康 app 數據接駁到聊天機器人，藉此獲得更個人化的相關回應。不過基於隱私安全及誤導性「醫療意見」 造成的風險，不少專家和關注組織亦對此表達了憂慮。Yahoo Tech ・ 21 小時前 ・ 發表留言
114年度各類所得憑單申報開跑
一一四年度各類所得扣繳暨免扣繳憑單、股利憑單及信託財產各類所得憑單申報期間自今年一月一日起開跑；財政部南區國稅局表示，原申報截止日為一月底，因假日順延至二月二日，請扣繳義務人、營利事業及信託受託人依限完成申報，也呼籲多利用網路申報，省時又省力。南區國稅局指出，憑單申報可採網路、媒體或人工方式辦理，網路申報不分假日及不受辦公時間限制，申報期間全天廿四小時均可辦理，便捷又省時；申報期間如發現資料有誤，可利用網路辦理更正，但申報資料無法單筆更正或新增，需重新上傳「全部申報」資料並取得申報成功訊息後才算完成更正程序。南區國稅局也特別提醒，自去年一月一日起，給付所得的事業、機關、團體或學校扣繳義務人已變更為單位本身，但破產財產及執行業務者事務所仍由破產管理人及執行業務者擔任扣繳義務 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中風新藥一期臨床試驗重大突破！6名受試者「腦部梗塞體積」有效縮小
2026新的一年開始，再生醫學領航者瑞卬細胞生物製藥股份有限公司（原：宣捷細胞生物製藥）傳出研發好消息！由瑞卬與部立雙和醫院神經內科合作「急性缺血性中風（AIS）」最新臨床研究，正式發表於最新一期國際知名學術期刊《International Journal of Medical Sciences》；數據顯示，其自主研發的臍帶間質幹細胞產品UMC119-06，在安全性、改善患者預後數據都相當漂亮，展現顯著潛力。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言