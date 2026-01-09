ICE射殺美公民爭議未息 奧勒岡州再傳2人遭移民官員槍擊

美國明尼蘇達州7日爆發移民暨海關執法局（ICE）的執法人員對一名平民女子開槍的事件，引發全國關注。8日在奧勒岡州又傳出聯邦移民官員在波特蘭市一家醫院外對一輛汽車開火，造成車內2人中彈送醫。

奧勒岡州 波特蘭市 傳出 聯邦移民官員朝2人開火。（圖／美聯社）

據美聯社報導，國土安全部稱，車內乘客是一名與跨國犯罪集團「阿拉瓜火車」有關聯的委內瑞拉非法移民，此人曾參與波特蘭市近期的一起槍擊案。國土安全部在書面聲明中表示，8日下午，當執法人員向車內人士表明身份時，駕駛試圖開車撞他們。「一位探員出於自衛開槍，駕駛駕車逃離現場。」

幾分鐘後，警方接到消息稱，一名中槍男子在幾英里外的一個住宅區尋求幫助。警方隨後趕到現場，發現兩名傷者，均有明顯的槍傷。警方稱，經確認，兩人是在與聯邦執法人員的槍戰中受傷的，目前尚不清楚兩人的傷勢。

這起槍擊事件加劇了波特蘭的緊張局勢。長期以來，波特蘭與總統川普的關係一直不睦，川普一度試圖向波特蘭部署國民警衛隊，但最終失敗。

波特蘭警方已封鎖槍擊現場和傷者被發現的區域，等待進一步調查。

