ICE射殺2公民掀眾怒 川普政府態度放軟撤明州700移民官

美國移民暨海關執法局（ICE）幹員，在明尼蘇達州執法時射殺兩位美國公民，讓全美不滿情緒越演越烈。原本立場強硬的川普政府也放軟態度，宣布即日起從明州撤出700位移民官，但強調是轉向聰明執法，而不是減少執法。總統川普也坦言，ICE執法或許可以放軟一些。

全美反ICE浪潮越演越大，川普政府如今似乎態度放軟，主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）宣布，即日起從明州撤出700名移民官，理由是地方和聯邦執法人員合作無間，可以減少人力部署，強調是轉向聰明執法，而不是減少執法，並指出仍會有大約2000名聯邦人員，留在明州完成任務。

邊境沙皇霍曼宣布撤出700名移民官。圖／路透社、美聯社、CNN

川普政府也在最新簽署的撥款法案中，砸錢替所有ICE幹員加裝隨身攝影機，避免爭議執法。但民主黨不滿ICE的做事方式，拒絕提供國土安全部整年度經費，目前只撥款兩週資金，兩黨要在10天內就移民執法規範完成協商。

川普也在受訪時坦言，ICE執法也許可以放軟一些，並指出他已跟明州州長和市長進行融洽通話，但也不滿對方持續對外批評、埋怨聯邦行動。

川普也在受訪時坦言，ICE執法也許可以放軟一些。圖／路透社（資料畫面）

