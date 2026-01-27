ICE幹員明州殺人怒火難擋！川普支持率跌至最低後態度放軟

美國明尼蘇達州大城明尼阿波利斯民眾抗議ICE幹員槍殺美國公民。路透社



美國移民局幹員近日在明尼蘇達州抓捕外來移民期間射殺了兩名企圖保護移民的本國公民，引發全美怒火。最新民調顯示，川普政府的移民政策支持率掉落至有紀錄以來的新低點。美國總統川普也開始放緩立場，將先前引發爭議的官員調離明州。

川普自重返白宮以來，他的移民政策向來是支持率最高的執政表現，然而上週末聯邦幹員在明州執法時槍殺第二名抗議民眾後，他的支持率持續下滑。路透社週一（1/26）公布最新民調顯示，僅39%認同川普政府的移民政策，比前一個月的41%更低，不認同者高達53%。

廣告 廣告

此外，58%受訪者認為移民暨海關執法局（ICE）幹員做得太過分。若以政黨傾向來分，9成受訪的民主黨人認為ICE執法太過分，僅有兩成共和黨人如此認為。獨立選民當中則有高達6成受訪者不認同ICE執法程度。

這項全國性民調進行期間為上週五（1/23）至週日（1/25），是加入ICE執法的美國邊境巡邏隊（USBP）幹員在明州射殺37歲男性護理師普雷蒂（Alex Pretti）事件爆發前後。

不知是否因為得知最新民調數字掉落至新低點，川普對聯邦幹員在明州執法的態度明顯出現轉圜。他週一和民主黨籍明州州長華茲（Tim Walz）通過電話後表示，他與華茲「處於相同波段」，顯然不再針鋒相對。

此外，川普政府一名資深官員確認，在明州引發爭議的邊境巡邏隊「巡迴指揮官」博維諾（Gregory Bovino）和部分邊境巡邏隊官員將離開明州，改由川普的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）前往當地指揮任務。

川普表示，霍曼與先前的明州事件「無關」，且霍曼「喜歡也認識那裡的很多人」。

2024年和前副總統賀錦麗搭檔角逐白宮的華茲表示，他和川普週一的通話很有「建設性」，並說川普同意考慮減少在當地的移民局幹員。華茲還說，川普同意要求國土安全部，讓明州自行調查有關普雷蒂遭槍殺身亡事件。

更多太報報導

明州爆第二起聯邦幹員擊斃示威者 川普稱將「重新檢視」但指責民主黨

聯邦官員開槍再釀死 歐巴馬：美國價值遭受攻擊警訊

明尼蘇達街頭如戰地！川普惱火移民問題釀「公關危機」 恐帶衰期中選舉