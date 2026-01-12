ICE探員擊斃女子案延燒 明州提告阻川普政府加強移民執法

明尼蘇達州12日控告美國總統川普(Donald Trump)政府，試圖阻止加強移民執法。在此之前，一名女子遭到聯邦探員槍殺。

這起訴訟案將美國國土安全部長諾姆(Kristi Noem)和幾名美國移民官員列為被告，要求明尼蘇達州聯邦法院宣布增派執法人員違憲且違法，並試圖避免聯邦政府在沒有合理的理由懷疑他們犯罪的情況下，逮捕美國公民和簽證持有者。

川普政府在大多數由民主黨執政的多個城市與州部署了聯邦執法人員，執行川普所謂的打擊非法移民和貪腐等其他犯罪的行動。民主黨領袖則指控川普是基於政治動機的濫用權力。

國土安全部沒有回應這起訴訟案。

明尼蘇達州的緊張局勢在上週爆發，當時一名美國移民暨海關執法局(ICE)官員開槍擊斃了育有3個孩子、37歲的古德(Renee Good)，她當時正在旁觀聯邦執法行動。諾姆指控古德犯下國內恐怖主義，稱她試圖駕車衝撞執法人員。在此同時，川普政府的批評者組織了一系列抗議活動，譴責這起槍擊案毫無正當理由。

訴訟指出：「數千名全副武裝、蒙面的國土安全部(DHS)特勤探員湧入雙子城(明尼阿波利斯和聖保羅)，進行軍事化突襲，並在包括學校和醫院在內的敏感公共場所進行危險、非法且違憲的攔截和逮捕，所有行動都是以合法移民執法的名義。」

明尼蘇達州也試圖禁止美國執法人員威脅對非移民逮捕對象使用武力或展示武器，並對聯邦執法行動施加其他限制。