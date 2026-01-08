ICE探員當街槍殺女子 川普稱自衛、市長怒駁斥

（中央社明尼阿波利斯7日綜合外電報導）美國移民官員今天在明尼阿波利斯槍殺一名女子，引發地方領袖憤怒；儘管總統川普聲稱這名官員是出於自我防衛，但明尼阿波利斯市長佛雷怒斥政府的說法根本是「狗屁」。

美國國土安全部（DHS）昨天展開大規模移民執法行動，要查緝涉及索馬利亞裔居民的詐欺指控。川普曾多次將政府在明尼蘇達州的移民鎮壓行動，與涉及聯邦營養補助及疫情援助計畫的詐欺案件連結起來，而其中許多案件的被告都具有索馬利亞背景。

國土安全部在社群媒體X發文表示，移民暨海關執法局（ICE）官員今天在明尼阿波利斯（Minneapolis）執行針對性行動時，一名暴徒以車輛當作武器，試圖撞擊執法人員，「這是一種本土恐怖主義行為」。

國土安全部還說：「一名ICE官員因擔心自身、執法同仁及民眾安危，進行防衛性射擊。涉案嫌疑人中槍身亡，受傷的ICE官員預計將完全康復。」

已下令在全國範圍內進行反移民突襲的川普，指控這名受害者「惡意」試圖開車衝撞探員。

他在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）上說：「駕駛車輛的女子非常不守秩序、妨礙公務且抗拒執法。」他還說，這名探員「似乎是出於自我防衛才開槍」。

綜合法新社與路透社報導，針對川普政府聲稱探員是出於自我防衛而開槍的說法，明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）堅決反對，稱槍擊影片直接反駁了他口中的政府「垃圾敘事」，並要ICE執法人員離開明尼蘇達州。

他在記者會上難掩怒氣地說：「他們已經在試圖把這件事扭轉成自我防衛的行為了。我自己看過影片，我想直接告訴大家：那（自衛說法）根本是狗屁（bullshit）。」

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）則稱聯邦政府對此事的回應是「政治宣傳」，並矢言他的州將「確保進行全面、公正且迅速的調查」。

社群媒體上流傳並經路透社驗證的槍擊影片，也讓外界對川普政府的說法產生懷疑。

其中一段廣為流傳的影片顯示，一輛紅褐色的本田（Honda）休旅車部分擋住了一條道路。影片開始時，駕駛先是緩慢前行，隨後停下讓另一輛車通過。

接著，搖下車窗的駕駛似乎示意一輛駛近的小貨車也先走。然而，小貨車卻停了下來，兩名探員下車徒步靠近休旅車。當其中一名探員命令駕駛下車並抓住車門把手時，休旅車短暫倒車，第3名探員則從副駕側繞到車頭前方。

駕駛隨後向前行駛，並將方向盤向右轉，似乎試圖駛離現場。站在車前的探員拔出武器，後退一步並開槍，當時車輛的左前保險桿已十分靠近他的腿部。

探員連開3槍，其中至少一槍是在車頭保險桿已經駛過他之後才擊發。從影片中無法清楚判斷車輛是否接觸到這名探員，而他在整個過程中都保持站立。槍響後，車輛加速衝向街邊，撞上停放的車輛和一根電線桿。

當地媒體報導，死者是37歲的女子古德（Renee Nicole Good）。

明尼蘇達州「明星論壇報」（Star Tribune）報導，死者母親甘格（Donna Ganger）形容女兒「極富同情心」，不是會去對抗ICE探員的那種人。

甘格還說，她的女兒「當時可能嚇壞了」。她說：「她一生都在照顧別人。她充滿愛心、寬容且富有感情。」（編譯：李佩珊）1150108