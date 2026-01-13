ICE擊斃女子後衝突升溫 明州、伊州提告川普政府欲喊停增援

美國明尼蘇達州上週發生美國移民暨海關執法局（ICE）探員開槍擊斃美國公民事件後，引發民眾不滿與衝突升溫；國土安全部隨後宣布再加派數百名人員進駐當地。明尼蘇達州政府12日宣布，已就聯邦執法「增援」行動提告；另外，《路透社》報導，伊利諾州也提出類似訴訟，兩州皆要求法院阻止移民執法人員大規模進駐。

藍衣男子高舉手機擋在車前，阻擋ICE探員執行任務，不料被探員猛推重摔。圖／美聯社、路透社、CNN

國土安全部加派百人進駐 批明州政府助長動亂

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）批評，州政府官員助長了近來明尼亞波利斯的破壞與暴力；國土安全部11日宣布，除已在明州的2000名執法人員外，將再加派數百名ICE探員及邊境巡邏隊進駐，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）12日也重申ICE有聯邦政府全力支持。

明州政府怒告國土安全部 盼發布「臨時限制令」

明州檢察長艾里森12日宣布，已對國土安全部提起訴訟，要求制止聯邦執法人員以「史無前例」規模湧入明州，並主張相關作法違反美國憲法第一修正案。

廣告 廣告

路透社指出，明州訴狀以諾姆及多名移民事務官員為被告，主張這波增援違憲、違法，並指控聯邦政府對州內民眾進行「種族定性」（racially profiling），同時因明州偏向民主黨而遭鎖定，州方也表示將向法院聲請臨時限制令。

明州訴狀除要求阻止增援外，也要求限制聯邦官員對「不屬於移民逮捕對象的人」威脅使用武力或亮出武器，並要求執法人員須有可辨識身分標誌、啟用隨身攝影機，同時移除遮住臉部的面罩。

伊州同步提告 盼限制CBP執行民事移民執法

至於伊利諾州方面，伊州州檢察長也同步提出聯邦訴訟，州長普里茨克（J. B. Pritzker）批評國土安全部「危險使用武力」，訴狀要求法院阻止美國海關與邊境保護局（CBP）在州內執行民事移民執法，並希望約束包括使用催淚瓦斯、擅闖私人土地、遮蔽車牌以隱匿行動等作法。

政治新聞網Politico也報導，紐約、紐澤西等多州正推動相關法案，盼限縮ICE執法權力擴張；在強硬移民政策爭議下，中央與地方分歧持續升高。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

「ICE滾蛋！」探員槍殺公民引爆怒火 美多地抗議升溫

美ICE槍殺公民爭議延燒 范斯力挺執法人員、稱死者是「咎由自取」

美移民官員擊斃1女子 明尼蘇達州掀動亂