ICE擊斃美國公民引示威 明州6檢察官不滿集體請辭

ICE人員將抗議民眾團團包圍、壓制在地，不斷開槍示警。明尼阿波利斯自7日發生ICE擊斃公民的事件後，示威抗議天天上演，逮捕手段也越來越粗暴，但依舊有人挺身而出。

抗議人士退伍軍人格雷格表示，「我快退休了，我也不想來這裡，但如果我不來，那就更糟了。」

這起槍殺事件引發ICE執法過當的爭議，但國土安全部宣稱是正當防衛，不僅拒絕地方政府參與調查，現在更傳出明州有6名檢察官集體請辭。有消息人士透露，司法部施壓要求把調查重點放在死者古德與她的伴侶，而非探討ICE探員是否失職，才會引發檢察官的不滿。請辭者之一是明尼蘇達州第一助理聯邦檢察官湯普森，他正負責監督明州當地大規模詐欺案的調查，他一走將造成不小衝擊。

廣告 廣告

美聯社記者塔克指出，「我們聽到了來自明尼蘇達州州長華茲，和參議員克洛布查爾的發言，他們都表示，這些人員的請辭，將對明州及其執法部門產生影響。」

司法部則表示、這些辭職的檢察官都是在古德槍擊案發生很久之前就已經申請優退方案；並且宣稱此案沒有必要啟動刑事民權調查，結果又引發民權部門司法人員的反彈，有4人請辭或加速退休程序。

而目前明州除了原本已經派駐的2000 ICE人力，川普又增派上千名海關與邊境保護局人員進駐，讓當地民眾更加不安，有商家形容，情況比5年前發生佛洛伊德壓頸致死案更為風聲鶴唳，許多人不敢外出，也讓生意掉了好幾成。明尼蘇達州檢察長週一已經對川普政府提告，指控派駐移民執法人員違憲而且侵害州權。