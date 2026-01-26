ICE擊斃護理師引發抗議 歐巴馬：對美國核心價值的攻擊

這段在社群媒體流傳並獲得美國媒體驗證的影片顯示，37歲在醫院重症加護病房擔任護理師的普雷蒂，與聯邦執法人員似乎有爭執，普雷蒂雙手舉起置於胸前。根據娛樂網站TMZ的描述，普雷蒂似乎是冷靜地跟執法人員對話，也沒有立刻演變成肢體衝突，直到執法人員伸手將普雷蒂向後推往路邊，不過無法判定是誰先動手。

另外一段影片則顯示普雷蒂已遭壓制，接著聽見連續槍響，相關影片顯示，普雷蒂從未拔槍。明尼阿波利斯警察局長表示，普雷蒂有隱藏武器。

整起事間發生在24日，川普政府聲稱普雷蒂是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。不到3星期前，移民暨海關執法局官員在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德。

明尼蘇達州州長華茲表示，「給正在目睹這一切的美國人們，我想問各位一個問題。你們想站在哪一邊？站在一個能殺人、傷人、威脅，並從街上綁架公民的擁有至高無上權力的聯邦政府那邊？還是站在一名退伍軍人醫院護理師那邊 ？」

當天明尼阿波利斯市有數百居民上街示威，要求還給普雷蒂一個公道。

示威群眾高喊，「移民暨海關執法局，滾出明尼蘇達 。」

前總統歐巴馬以及柯林頓也發聲，柯林頓表示這起事件駭人聽聞，呼籲民眾抗議政府作為；歐巴馬夫婦聯合譴責，表示這是對美國核心價值的攻擊。

