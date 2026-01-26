ICE擊斃護理師引發抗議 歐巴馬：對美國核心價值的攻擊
這段在社群媒體流傳並獲得美國媒體驗證的影片顯示，37歲在醫院重症加護病房擔任護理師的普雷蒂，與聯邦執法人員似乎有爭執，普雷蒂雙手舉起置於胸前。根據娛樂網站TMZ的描述，普雷蒂似乎是冷靜地跟執法人員對話，也沒有立刻演變成肢體衝突，直到執法人員伸手將普雷蒂向後推往路邊，不過無法判定是誰先動手。
另外一段影片則顯示普雷蒂已遭壓制，接著聽見連續槍響，相關影片顯示，普雷蒂從未拔槍。明尼阿波利斯警察局長表示，普雷蒂有隱藏武器。
整起事間發生在24日，川普政府聲稱普雷蒂是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。不到3星期前，移民暨海關執法局官員在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德。
明尼蘇達州州長華茲表示，「給正在目睹這一切的美國人們，我想問各位一個問題。你們想站在哪一邊？站在一個能殺人、傷人、威脅，並從街上綁架公民的擁有至高無上權力的聯邦政府那邊？還是站在一名退伍軍人醫院護理師那邊 ？」
當天明尼阿波利斯市有數百居民上街示威，要求還給普雷蒂一個公道。
示威群眾高喊，「移民暨海關執法局，滾出明尼蘇達 。」
前總統歐巴馬以及柯林頓也發聲，柯林頓表示這起事件駭人聽聞，呼籲民眾抗議政府作為；歐巴馬夫婦聯合譴責，表示這是對美國核心價值的攻擊。
美國聯邦特工爭議持續延燒，據外媒報導，特工昨（24）日在明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯（Minneapolis）執行移民搜捕行動中，開槍擊斃一名37歲的美國公民。死者家屬證實，被擊斃的是一名加護病房（ICU）護理師亞歷克斯·普雷蒂（Alex Pretti），這已是明尼亞波利斯市本月以來第二起聯邦特工致命槍擊案。 據《美聯社》描述，這起命案發生在明尼阿波利斯南區，死者普雷蒂當時正在街頭參與抗議聯邦移民局（ICE）的行動。國土安全部（DHS）發言人宣稱，特工是遭到一名持槍男子接近並「暴力反抗」，才被迫進行「防禦性射擊」。 然而，這套說法隨即遭到目擊者影片打臉。根據《半島電視台》引述家屬聲明指出，普雷蒂被攻擊時右手拿著手機記錄特工行為，左手空著並高舉過頭。家屬憤怒痛批：「行政部門所說的病態謊言令人髮指，亞歷克斯是在試圖保護一名被推倒的女性時，被川普派來的ICE暴徒圍毆並槍殺。」 調查組織 Bellingcat 分析影像發現，普雷蒂在被槍擊前疑似已被奪走隨身槍枝，特工在死者倒地不起後仍持續射擊，現場共傳出至少10聲槍響。 槍擊案後，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）
美國聯邦移民執法官員昨天在明尼蘇達州明尼阿波利斯市開槍擊斃37歲加護病房男性護理師普雷蒂（Alex Pretti），引發家屬、地方領袖以及好萊塢明星強烈批評。
2名目擊者指出，37歲的加護病房護理師普雷蒂（Alex Pretti），24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯接近聯邦執法人員時，並未持有任何武器，直接駁斥川普政府官員的指控。官方試圖將這起「對1名倒臥地面男子的槍擊」，描述為正當防衛行為。美國聯邦移民執法官員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，開槍擊斃普雷蒂，引發
一名美國男性昨天在明尼蘇達州明尼阿波利斯遭聯邦移民執法官員擊斃，這名受害者在當地退伍軍人醫院擔任加護病房護理師，家屬表示他「期盼為這個世界帶來改變」。
