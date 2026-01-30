ICE擬參與NFL超級盃維安 市民扮蝙蝠俠籲官員勿配合

（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國移民暨海關執法局（ICE）擬在加州聖克拉拉市2月舉行職業美式足球聯盟NFL超級盃期間巡邏，有市民扮DC漫畫角色蝙蝠俠在市政會議公共發言時間怒斥官員，呼籲勿配合ICE。

法新社報導，聖克拉拉市（Santa Clara）預計2月8日舉行NFL超級盃，屆時新英格蘭愛國者（New England Patriots）將與西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）爭冠。

聖克拉拉市27日舉行市政會議，一名扮成「蝙蝠俠」的市民在公共發言環節上前用拳頭重捶講台，爆粗口質問「我們在這裡做什麼？」，「你們已經有數個月時間準備這場即將到來的賽事」。

他直言，「這個國家每天都有人在街上死去，因為我們任由聯邦政府糟蹋」。

美國聯邦移民執法官員近來在明尼蘇達州明尼阿波利斯執法釀2死，引發地方官員不滿和新一波抗議，目前社會氛圍高度緊張。

這名男子告訴市府官員，「你們必須確認不會提供市府資源給ICE，也不會與他們合作。」

據報導，該男子真實身分不詳，發言計時器上顯示他是「蝙蝠俠」。

聖克拉拉市政府暫未回應法新社置評請求。（編譯：洪啓原）1150130