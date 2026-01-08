ICE槍擊案阻明州官員參與調查 范斯稱聯邦事務「死者咎由自取」

美國副總統范斯說，37歲女子古德遭到ICE人員槍殺死亡，是「她咎由自取」。

在美國明尼蘇達州、明尼阿波利斯市發生致命的移民暨海關執法局（ICE）槍擊事件後，引發衝突。明尼蘇達州官員表示，他們被阻止參與槍擊案調查。美國副總統范斯說，37歲女子古德遭到ICE人員槍殺死亡，是「她咎由自取」。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，明尼蘇達州官員表示，聯邦調查局阻止他們對37歲女子古德遭到移民官員槍殺案件的調查。國土安全部長諾姆聲稱，地方當局對這項調查沒有管轄權。

美國副總統范斯被問到，明尼蘇達州政府機構，是否被美國檢察官辦公室排除在調查之外。他說，他希望州政府官員調查，為何「這麼多人」利用車輛干擾執法部門。范斯說，涉事的移民執法局官員享有「絕對豁免權」來履行職責，這屬於「聯邦問題」。范斯還說，地方官員起訴享有絕對豁免權的聯邦官員，是史無前例的。CNN報導，范斯的評論還集中在對於媒體，他說，對於這件事的媒體報導，「是我在媒體上看過的最大醜聞之一，」他拉高聲音表示，「我從沒見過哪個案子被如此歪曲和誤報。」

這起移民官員槍殺女子的案件引發眾怒。有上千名示威者上街，痛批可恥，執法官員以催淚瓦斯和胡椒噴霧，驅離抗議者。