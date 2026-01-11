ICE槍殺女子全面引爆怒火！反川抗議遍及全美逾千場 抗議錢都拿去打仗

編譯莊佳芳／綜合報導

繼突襲委內瑞拉後，美國7日又傳出移民暨海關執法局（ICE）探員開槍射殺37歲女子古德的事件，全面引爆民眾怒火。

根據《衛報》統計，僅一個週末，全美各地就出現上千場抗議活動，示威民眾高喊要求ICE退出美國，並批評川普政府對內濫權、對外侵略。隨著抗議升溫，多地爆發警民衝突，甚至出現ICE車輛衝撞人群的失控場面，凸顯美國社會對移民政策與對外軍事行動的不滿情緒正持續擴大，川普也處於「內憂外患」的尷尬處境。

反川怒火引爆上千場抗議活動

繼美國1月3日突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，1月7日又發生美國移民暨海關執法局（ICE）探員開槍射殺37歲女子古德（Renee Nicole Good）的憾事，徹底引爆美國民眾怒火，《衛報》統計，光這周末就有上千場抗議活動舉行。

所有的抗議活動，宗旨大多可以統整為要求ICE退出美國，以及要求川普停止對委國的侵略。美國民主社會主義者協會費城分會聯合主席欣奇（Deborah Rose Hinchey）表示，從委內瑞拉到古德的憾事，可以發現川普政府為了權力，不惜殺害國內外公民。

明尼阿波利斯有大批民眾上街，高喊「ICE退出美國」。（圖／翻攝自X平台 @SuppressedNws1）

衝突升級緊張情勢升溫

隨著時間推進，各地的抗議也不斷升溫，民眾高喊「ICE滾出去」，眾議員莫里森（Kelly Morrison）與克雷格（Angie Craig）也試圖闖進明尼阿波利斯一處ICE的辦公處。康乃狄克州更出現ICE車輛衝撞抗議人群的失控場面，明尼蘇達州則有30名抗議者遭捕。

艾倫（Ellen）在接受《衛報》採訪時表示，他曾目睹ICE針對當地計程車司機的釣魚執法，因此決定投身抗議ICE，至今已經15年了，多年來他看到太多ICE令人髮指的行為，包含騷擾和拘留無辜的移民，現在甚至還殺害美國人。

抗議活動除了要求ICE退出美國，還有要求川普政府停止對委內瑞拉的侵略。（圖／翻攝自X平台 @arsinoeorihuela）

民眾不滿政府將錢花在戰爭上

《衛報》報導，部分抗議者不滿政府將錢花在移民執法上，反而忽略民眾的基本機需求，參與抗議活動的卡拉（Cara）表示，「除非每個孩子都能吃飽穿暖，否則就沒有理由把錢花在移民執法上。」

美國民主社會主義者協會費城分會成員弗朗西斯卡（Francesca）指出，民眾面對難以負擔的房租、醫療費用和不斷上漲的物價，往往難以撐到月底，但美國政府卻有錢可以應付戰爭。賓州眾議員克拉耶夫斯基（Rick Krajewski）則是在活動中向群眾喊話，「川普政府正明目張膽地侵略他國、掠奪石油，這是謀殺，更犯了戰爭罪」。

