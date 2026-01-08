ICE槍殺明州女駕駛 川普稱正當防衛 明市市長批魯莽

明尼蘇達州一名女駕駛遭ICE探員開槍中彈身亡，車子擋風玻璃明顯可見彈痕。(路透)

明尼蘇達州明尼阿波利斯市7日發生一起涉及聯邦移民執法的致命槍擊事件。一名移民及海關執法局(ICE)探員在執勤行動中，朝駕駛SUV的37歲女子古德(Renee Nicole Good)開槍，造成對方身亡。川普總統稱此舉為正當防衛，但明尼阿波利斯市長弗雷(Jacob Frey)痛批行動「魯莽且毫無必要」，引發地方與聯邦政府之間的強烈爭議。

川普7日在其社群平台「Truth Social」發文，為一名在明尼阿波利斯開槍擊斃女子的ICE探員辯護。他表示已觀看相關槍擊影片，並指涉案女子為「職業煽動者」，稱她「暴力、蓄意且惡意」開車衝撞ICE探員，探員是在自我防衛情況下開槍。他並指出，「很難相信」該名探員仍能生還，目前正在醫院接受治療。

川普在貼文中提到，相關情況仍在「全面調查中」，但他覺得類似事件之所以發生，是因為「激進左派每天都在威脅、攻擊並鎖定執法人員與ICE探員」。他寫道，執法人員只是盡責「讓美國更安全」，呼籲社會大眾支持並保護執法人員，免於「激進左派暴力與仇恨運動」的威脅。

明尼蘇達州長華茲(Tim Walz)7日下午表示，針對日前南明尼亞波利斯發生ICE探員開槍擊斃一名女子的事件，他已發布「警示命令」(warning order)，要求明州國民兵做好隨時部署的準備，以因應可能出現的社會動盪。他說，州政府將確保針對本案展開全面、公正且迅迅速的調查，以釐清責任並追究責任。

根據目擊者拍攝並上傳至社群媒體的影片，事發時間為7日上午9時30分左右，一輛SUV橫停在道路中央。一名ICE探員上前試圖打開駕駛座車門，數秒後車輛開始駛離。此時，另一名站在車前的ICE探員朝車內連開至少兩槍。SUV撞上該名探員，但未將其撞倒，隨後失控衝向路邊停放的兩輛車後停下。現場民眾驚恐尖叫，對突如其來的槍擊感到震驚。

明尼阿波利斯警察局長歐哈拉(Brian O'Hara)表示，古德當時駕車阻擋波特蘭大道(Portland Avenue)交通，聯邦官員徒步靠近後，車輛開始移動，隨後發生槍擊，女子頭部中彈身亡。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)在德州形容該事件為「針對ICE探員的國內恐怖行為」，指稱古德企圖以車輛衝撞並輾壓執法人員，稱開槍探員是為保護自己及周遭民眾。

明尼阿波利斯市長弗雷嚴詞駁斥這一說法，直言聯邦官員的描述是「垃圾」，並批評川普政府派遣超過2000名聯邦探員進駐明尼阿波利斯與聖保羅，並非為了公共安全，而是製造混亂與不信任，要求聯邦人員撤離。

該起事件被視為川普政府近期在主要城市加強移民執法行動中的重大升級。自2024年以來，類似執法衝突已在多州造成至少五人死亡。

明尼蘇達州民主黨國會議員組成的黨團發表聲明指出，在事實尚未釐清前，國土安全部即將死者定性為恐怖分子，令人憂心。聲明指出，初步影片顯示，這起致命事件「完全可以避免」。

事件也引發外界對聯邦執法敘事的質疑。去年10月，芝加哥曾發生類似案件，一名女子遭邊境巡邏隊員連開五槍但倖存。當時聯邦單位同樣指控該女子以車輛攻擊官員，並稱其為「國內恐怖分子」，但後來因監視器與隨身攝影機畫面與官方說法不符，檢方最終撤銷指控。

