ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力

民眾在明尼亞波利斯郵局外面抗議，舉牌要求把移民局執法探員「退件」。(路透)

美國公民芮妮‧古德(Renee Nicole Good)7日在明尼阿波利斯街頭遭到移民暨海關執法局(ICE)探員開槍射殺，引發輿論爭議。多個不同單位針對此一事件所做的民調顯示，逾半數美國民眾認為ICE不當使用武力。

有線電視新聞網(CNN)最新民調顯示，56%受訪民眾並不認同ICE探員開槍屬於適度使用武力，僅26%民眾說開槍屬於正當使用武力，約51%受訪者說這起事件反映了ICE行動其實廣泛存有問題。昆尼別克大學(Quinnipiac University)最新民調則顯示，53%登記選民認為探員對古德開槍並無正當理由，35%登記選民則認為開槍有正當理由，57受訪民眾不認同ICE落實移民法規的行動方式，52%民眾不認同國土安全部長諾姆(Kristi Noem)的工作表現，認同則有36%。

經濟學人(Economist)雜誌與YouGov民調機構聯合調查顯示，美國公民當中有50%表示探員對古德開槍沒有正當理由，另外30%表示開槍有正當理由。大約47%受訪民眾說，ICE讓美國民眾感覺更不安全，另外34%受訪民眾說，ICE讓美國民眾覺得更安全。

哥倫比亞廣播公司(CBS)最新民調發現，61%受訪美國人認為ICE在攔檢及拘留民眾時手段太過強硬，有56%受訪民眾表示，川普政府並沒有把拘捕、驅逐危險犯罪分子列為優先目標，而是企圖驅逐能夠抓到的目標，不管被逮捕民眾是否有犯罪前科。

諾姆18日接受CBS「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時說，明尼阿波利斯的移民掃蕩行動並沒有截止日期。

ICE代理局長里昂斯(Todd M. Lyons)18日接受接受福斯新聞網「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)訪問時說，有人指稱ICE鎖定美國公民下手，如此說法「很糟糕」。他說：「事實並非如此。」

CNN民調顯示，認同共和黨立場的受訪成年人當中，67%認為ICE執法行動讓各地城市變得更安全，56%認為探員對古德開槍有正當理由。不過，沒有政當偏好的獨立選民當中，超過半數表示ICE執法行動讓城市變得更不安全，古德槍擊事件代表ICE行動廣泛存有問題。

