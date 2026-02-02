ICE槓國民兵？郭正亮曝「川普挾怨報復」：已有內戰風險

明尼阿波利斯發生兩起ICE幹員擊斃市民的爭議事件，市民的抗爭愈發強烈，甚至驚動國民兵。（路透社）

明尼蘇達州近日數萬人湧上街頭示威，抗議日前2美國公民遭槍殺事件，全美學生也發起罷課，要求ICE聯邦移民執法人員撤出明州。前立委郭正亮指出，川普挾怨報復偏左派的明州，他看到好幾支國民兵對槓ICE的影片，而且兩邊都有槍，明州恐已經有內戰的風險。

郭正亮2日在《新聞大白話》節目質疑，「明尼蘇達，我認為川普在報復，挾怨報復！」明尼蘇達州非法移民事實上只有9萬人，非法移民排名第一是加州，170萬；德州，大概120萬，佛羅里達州，100萬。辦這三個州就好了？「加州不讓他進去！」紐約州也不讓他進去，所以覺得川普有點在「欺負」，因為明尼蘇達州很左，連雷根那次選舉都支持民主黨，雷根贏了49州！就只輸一州，就是明尼蘇達。

郭正亮直言，所以說，川普有點在挾怨報復。如果真的是在驅逐非法移民，有必要辦明尼蘇達州？美國現在什麼都不可預測，已經有美國人在討論這個問題了，說川普不只在破壞國際秩序，也在破壞國內秩序，以前有「不能做的事情」，現在不知道標準是什麼了。

郭正亮提到，比如說有兩個美國公民被ICE打死，結果開槍的執法人員到現在還沒被起訴。而且很多州的國民兵是州長可以直接動用的，有個國民兵就直接在街上跟ICE對槓，「我看到了好幾支影片！」國民兵直接把ICE的面罩抓下來，直接對著幹，兩邊都有槍！而且雙方人都一堆。倒不要說「內戰」，可是明尼蘇達州已經有內戰的「風險」。上個禮拜零下23度，出來示威抗議的有5萬人！

