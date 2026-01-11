「ICE滾蛋！」探員槍殺公民引爆怒火 美多地抗議升溫

美國移民暨海關執法局ICE探員在明尼蘇達州射殺37歲美國公民，引爆民眾怒火，全美將近一千座城市發起串聯行動，上街要求當局改革ICE，並停止移民政策擾民，發生槍擊的明尼亞波利斯市有數千人上街，出現執法人員與民眾叫囂對峙的緊張場面。

明州數千人上街示威 1執法者遭冰塊打傷

明州明尼亞波利斯市一名37歲女子7日遭ICE探員槍殺，引發眾怒，再度引發民眾對ICE執法的不滿，10號有數千人無畏天寒地凍、走上街頭，要求停止強硬移民政策擾民。

明尼亞波利斯市數千人上街。圖／美聯社、路透社、CNN

示威活動大致平和，不過還是爆發零星衝突，執法人員發射胡椒球彈驅趕民眾，一人被冰塊打中受傷，數十位民眾遭逮捕。

示威活動旁，蒙面的ICE探員突然從加油站冒出來，劈頭就問民眾是不是非法移民，讓附近抗議人潮高舉手機一擁而上，要ICE探員離開，雙方劍拔弩張。

ICE探員質問民眾是否為美國公民。圖／美聯社、路透社、CNN

全美上千城市串連 民眾盼改革聯邦執法部門

示威遍地開花，從東岸緬因、紐約、華府、北卡，一路到美西加州都出現抗議人潮，高舉手板要「ICE永遠滾蛋」，號召示威的民間團體估計，本週末全美有上千座城市串聯。

美國公共電視網報導，明州這起致命槍擊是ICE執法相關衝突的第五死，民主黨以及部分共和黨議員已經開始研擬削減ICE預算，並彈劾國土安全部長諾姆。

國際中心／邱楷雯 編譯 責任編輯／洪季謙

