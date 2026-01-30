ICE爭議燒進國會！川普與民主黨急踩煞車 聯邦政府關門危機暫緩

美國聯邦政府停擺危機暫時降溫。美國總統川普與參議院民主黨人週四達成跨黨派支出協議，將為除國土安全部（DHS）外的多數聯邦政府部門提供經費至9月底，避免大部分政府機構陷入長期關門。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 美國聯邦政府停擺危機暫時降溫。總統川普與參議院民主黨人士周四（29 日）達成跨黨派支出協議，將為除了國土安全部（DHS）外的多數聯邦政府部門提供經費至九月底，避免大部分政府機構陷入長期關門。

《NBC News》報導，該協議同時為國土安全部提供為期兩周的臨時撥款，讓該部門得以持續運作至二月中旬，爭取時間與民主黨人士就移民執法改革進行進一步協商。這項安排，是在明尼阿波利斯市接連發生移民執法人員開槍擊斃美國公民事件，並引發社會強烈反彈後所做的折衷方案。

知情人士指出，參議院原計畫於周四晚間就協議進行表決，但因部分細節仍待釐清，投票延至周五進行。眾議院則預計下周一復會後審議該法案，並送交川普簽署。若未能及時完成立法程序，自美東時間周六凌晨 12:01 分起，部分政府機構將面臨短暫經費中斷，但由於多數聯邦僱員周末不上班，實際影響可能有限。

川普總統已公開敦促共和、民主兩黨議員支持這項協議。他在社群平台「Truth Social」發文表示，唯有避免「漫長且具破壞性的政府停擺」，美國才能持續向前。他強調，國會已就維持政府大部分部門運作至九月、並延長國土安全部撥款期限達成共識，呼籲兩黨投下關鍵贊成票。

不過，政府關門風險尚未完全解除。川普向媒體坦言，眾議院是否能及時通過協議仍存變數，「這有可能發生，我不知道。」《路透社》引述眾議院議長強生（Mike Johnson）說法指出，因多數議員仍在休會，要在二月初前召回投票並不容易，部分聯邦機構本周末仍可能短暫關閉。

此次爭議焦點集中在國土安全部及其下屬的移民與海關執法局（ICE）。民主黨要求對移民執法行動施加更多限制，包括禁止流動巡邏、限制配戴面罩，及強制執法人員佩戴隨身攝影機。民主黨方面直言，若未能對 ICE 行動設下明確約束，將缺乏重新撥款的政治動力。

就在協議出爐前數小時，參議院否決了眾議院通過的 1.2 兆美元綜合撥款方案。該案原本將包括國土安全部在內的六項撥款法案打包處理，但最終以 45 票贊成、55 票反對遭到封殺，未達 60 票門檻。

民主黨參議院領袖舒默強調，明尼阿波利斯街頭的槍擊事件已引發全國震撼，國會不僅有權力，也有道德責任約束移民執法行為。共和黨方面則表示，仍希望白宮與民主黨能儘速取得足夠共識，讓政府運作不受影響。

目前，包括國防部、國務院、財政部、交通部、衛生與公共服務部、教育部及國土安全部等多個關鍵機構的經費，將於美東時間周五深夜耗盡，後續發展仍有待國會最終表決結果出爐。

