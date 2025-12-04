ICE追捕配她的歌！ 葛萊美小天后莎賓娜斥「噁心」

美國新生代流行天后莎賓娜·卡本特，與川普政府槓上。（圖／翻攝自IG@sabrinacarpenter）





川普政府的非法移民驅逐行動，在全美各地引發劇烈反彈。而最近白宮媒體，釋出影片，配樂卻是流行歌手莎賓娜·卡本特的歌曲，引發歌手強烈不滿。

美國新生代流行天后莎賓娜·卡本特，和川普政府正面槓上，因為白宮這隻官方影片。白宮ICE追捕移民影片：「你試過這個嗎？你試過這個嗎？你試過這個嗎？」

輕快的節奏配上ICE強力執法的行為，讓莎賓娜看了，當場炸裂，立馬在社群媒體X開轟。

莎賓娜·卡本特：「這段影像邪惡且令人作嘔，不要再用我或我的音樂，讓你們的非人道行動受益。」

沒想到白宮不道歉，還補上一刀。

記者：「我們不會因為把危險罪犯，非法謀殺犯、強暴犯和戀童犯逐出國家而道歉，任何替他們說話的人，不是蠢就是反應慢。」點名他另一首manchilD的歌詞，公然酸他不是蠢就是反應慢。

事實上，這不是第一次白宮使用流行歌曲，上次是泰勒斯，甚至寶可夢都上過白宮的歌單。

音樂授權之亂越演越烈，外界也關注，接下來還會有哪些歌手，被捲進這場政治風暴。



