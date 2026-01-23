ICE逮捕明州5歲童引爭議 范斯：不然讓他凍死？

移民與海關執法局（ICE）官員20日在明尼阿波利斯郊區，拘留一名從幼兒園返家的5歲男童萊姆。(美聯社)

明尼蘇達州已成為聯邦移民掃蕩行動的主要目標，移民執法單位過去六周內已在當地執行約3000次逮捕行動，其中包括一名剛下課返家的5歲男童，與父親一同被聯邦探員帶往德州一處拘留設施，引發輿論譁然。

美聯社報導，哥倫比亞高地公立學校學區總監史丹維克(Zena Stenvik)21日表示，聯邦探員前一天下午，從一輛停在住家車道、仍在發動中的汽車內，帶走5歲男童萊姆．拉莫斯(Liam Ramos)。她還說，執法官員要求男孩去敲自家大門，查看屋內是否還有其他人，「基本上是把一名5歲孩子當作誘餌」。

史丹維克隔天受訪時指出，萊姆的父親曾告訴當時人在屋內的母親不要開門。學校主管表示，探員不願將萊姆留給住在該住所的其他成年人，或交由學區官員照顧。她指出，這家人於2024年入境美國，持有有效的庇護案件，且尚未接獲離境命令，並質疑：「為什麼要拘留一個5歲的孩子？總不能告訴我，這個孩子會被歸類為暴力罪犯。」

國土安全部(DHS)發言人麥勞克林(Tricia McLaughlin)表示，移民與海關執法局(ICE)「並未針對兒童」。她說，ICE當時正準備逮捕萊姆的父親，指其來自厄瓜多、在美國非法居留，並在執法過程中徒步逃離，「拋棄他的孩子」。基於安全考量，一名ICE探員留下陪同男童，其餘人員則負責追捕父親；而父親要求孩子留在自己身邊，目前父子兩人一同被關押在德州迪利(Dilley)的一處移民拘留所。

儘管麥勞克林補充說明，家長可選擇與孩子一同被帶走，或將孩子安置在其指定的地點，但史丹維克指出，萊姆的父親並未逃跑；父子被帶走時，另一名住在該住所的成年人就在屋外，但探員不願將萊姆留給該名人士。

法新社報導，身為5個孩子父親的副總統范斯證實萊姆遭到拘留，並坦言自己起初得知消息時也感到震驚，當下心想：「天哪，這太可怕了。我們怎麼會逮捕一個5歲的孩子？」但隨即話鋒一轉，表示在進一步了解情況後改變看法，指出移民與海關執法局(ICE)是在男童父親逃離執法人員後，才將孩子拘留。

范斯說：「那他們該怎麼辦？難道要讓一個5歲的孩子凍死嗎？」

