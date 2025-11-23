ICE逮捕男友 華女欲赴拘留所結婚營救

查理斯在舊金山移民暨海關執法局（ICE）例行報到時，遭當場拘留。（本報資料照片）

NewsBreak報導，來自福建的華裔莉莉（Lily），13年前為逃離前夫家庭控制，與中國一胎化政策，來美取得庇護，並成為美國公民。她與同鄉男、無證移民查理斯（Charles）及四名美國公民子女住在一起。然今年7月1日，42歲的查理斯在舊金山移民暨海關執法局（ICE）例行報到時，遭當場拘留，家庭頓時陷入危機。莉莉獨自承擔家庭、生計與法律壓力。如今最後的希望是，在拘留所與查爾斯結婚，為後者提供合法身分，然程序艱難，充滿不確定性。

莉莉1980年代出生於保守、重男輕女的福州福清市，國中畢業後輟學，被母親逼迫結婚。第一個孩子2005年出生，「是名女兒，婆婆不承認這孩子是家族一員，」莉莉說，當她再次懷孕時，當時中國的一胎化政策，迫使她要躲起來；而2007年第二個孩子出生後又是女兒，婆婆竟要她放棄，「婆婆告訴我，有『買家』願意收養她。」莉莉說，她的丈夫當時默默看著家人「精神虐待」她，因此，當一位朋友形容美國生活的美好時，她於2012年將兩個女兒託付給母親，持旅遊簽證獨自來美。

到美國前幾年，莉莉當過服務生，「雖然辛苦，但很快樂，我不想回福建，那裡的文化並不尊重女人。」她以中國一胎化政策為由，很快獲得政治庇護，2017年將兩個女兒接來美國。隔年她提出離婚申請，但一些問題流程卡關多年。與此同時，她認識同樣來自福清市的查理斯，兩人生了兩個兒子，如今分別為2歲與4歲。

2013年持旅遊簽證來美的查理斯，移民紀錄並不單純，早年他曾因簽證逾期而身背遣返令（為此支付3萬5000美元保釋金）。而近年來，查理斯的建築生意曾經營得有聲有色，這讓莉莉可以在家照顧孩子，他們在加州南灣地區買房子並部分出租，以保障家庭財務安全。

而ICE無預警拘留查理斯，讓家中失去主要收入來源，六口之家即刻面臨生存危機。莉莉獨自承擔堆積如山的法律費用，及4歲兒子語言治療開銷。查理斯也被轉送至亞利桑納州佛羅倫斯懲教中心（Florence Correctional Center）關押。

莉莉去年底才開始經營小型日托兒所，但限於家裡兩名幼子，她無法接更多工作。她也擔心申請公共福利，會影響未來查理斯申請綠卡機會，選擇獨自面對這場危機。她在托兒所假裝一切正常，然數個月以來身心俱疲，高壓讓她得了蕁麻疹，醫師不得不將抗過敏劑量增加四倍，並隨身攜帶恐慌發作需要的藥品。

訪談中，莉莉多次毫不掩飾她自殺念頭：「每當我想到未來可能發生的事，就覺得該準備棺材了。」這家人面對的是：若查理斯遭遣返，這對夫妻將面臨分離，查理斯也無法從中國提供任何經濟支柱。莉莉不得不告訴兩名大女兒，為了家庭，她們可能需要暫停學業，提早進入社會工作，「兩名女兒同意了。」

不過，9月中旬，莉莉期待已久的離婚終批准，讓她燃起一絲希望：在拘留中心與查理斯結婚。她知道，結婚能改變查理斯移民身分。她ChatGPT了解獄中結婚複雜程序，ChatGPT列出一系列令人卻步的步驟，包括遠程聘請當地牧師，至於ICE是否批准，仍無證據。

「一般來說，被拘留者結婚請求會被批准，」ICE官方文件寫道。盡管莉莉懂得美國社會運作方式：她會打電話給國會議員、她的英文還行，身邊有兩位大學的女兒，也有長期合作律師。然這條路是否可行，目前仍茫然未知。

今年8月底，她帶著三個孩子去探望查理斯，離開時，大兒子拉著爸爸問：「為什麼不跟我們回家？」她回答︰「爸爸要去別的地方賺錢。」對她來說，過去她以為命運可掌握在手上，「如今ICE權力那麼大，我的命運已不由己。」

