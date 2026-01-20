ICE預算翻倍 川普遣返政策引發質疑

美國總統川普(Donald Trump)推動史上最大規模遣返行動之際，移民暨海關執法局(ICE)迅速擴編成全國性執法力量。美媒指出，這波前所未見的移民執法行動，關鍵來自共和黨通過的大規模減稅與支出法案所挹注的鉅額資金。

根據報導，該法案大幅提高國土安全部預算，4年內新增約1700億美元支出，其中ICE獲得約300億美元用於行動經費，另有450億美元投入拘留設施建設，使其人力迅速擴增至約2萬2000人，規模已超越多數美國地方警察機構。

隨著執法行動從邊境轉向城市，ICE人員在洛杉磯(Los Angeles)、芝加哥(Chiago)與明尼阿波利斯(Minneapolis)等地展開高強度掃蕩，引發激烈抗議。部分畫面顯示，蒙面、持械人員強行攔車、破窗逮人，引發外界對執法過當的質疑。

儘管川普政府強調行動鎖定「最危險的犯罪移民」，但媒體與人權團體指出，部分未涉刑案人士，甚至美國公民也遭短暫拘留。國土安全部長(Kristi Noem)諾姆則表示，相關行動依法進行。

民調顯示，川普在移民議題上的支持度已出現下滑。民主黨議員警告，政府正將移民執法「軍事化」，並要求限制ICE在醫院、教堂與法院等敏感地點執法。

根據官方數據，政府目標為每日拘留10萬人、每年遣返100萬人。儘管邊境非法入境人數已降至歷史低點，但ICE在城市的大規模行動，正引發美國社會對權力擴張與人權保障的激烈辯論。