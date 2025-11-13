ICOM國際博物館協會杜拜大會 台灣館不缺席

（中央社記者趙靜瑜台北13日電）國際博物館協會（ICOM）即日起在杜拜世界貿易中心舉行大會，台灣館沒有缺席，以「流動的未來・多元共融的博物之島」為主題，揮灑台灣文化與科技結合的美好溫度。

國際博物館協會（International Council of Museums,ICOM）2025年大會於11月11日至17日，在阿拉伯聯合大公國杜拜世界貿易中心舉行，7天會期包含論壇、博覽會、會議交流等，聚集來自各國不同領域的博物館專業人士。

文化部次長徐宜君12日在開幕致詞表示，台灣自2004年起參與ICOM大會，透過這個重要的國際交流平台，這次台灣館有原住民族文化的展現、博物館科技應用及教育推廣活動，也有台灣專家學者發表論文及參與專業委員會等要職選舉，展現台灣博物館的多元文化、青年力量及創意。

目前確認包括國立歷史博物館組長黃星達當選民族誌博物館專業委員會（ICME）理事、國立台北科技大學文化事業發展系助理教授王雅璇當選博物館典藏委員會（COMCOL）理事；另將爭取民族誌博物館專業委員會2026年來台舉辦年會。

中華民國博物館學會理事長洪世佑表示，國際博物館協會年會為國際博物館界3年一度的盛事，台灣長期深耕，希望提升國際能見度。今年台灣館扣合杜拜大會主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，以山川步道與花朵綻放為主視覺意象，展現創新、包容、韌性的島嶼氣象。

根據文化部發布的新聞資料，今年台灣代表團由中華民國博物館學會領軍，包含來自全台各地的博物館、研究單位與學者共同參與，合計發表超過30篇論文及海報，展現台灣博物館專業社群的研究能量與國際影響力。

台灣館開幕式特別邀請屏東縣瑪家鄉的「娜麓灣樂舞劇團」，以原住民族樂舞，演繹台灣的生命故事與文化精神，歌聲與鼓點交織出土地脈動。

展會期間，將由苗栗縣傳統工藝保存者藺草編織工藝師呂錦霞，在會場展現藺編技巧；國立科學教育館及國立海洋科技博物館，也將帶來精彩的互動式科學展演活動。

文化部表示，台灣館以文化內容為核心、科技為媒介，呈現跨世代、跨領域的文化共創成果，獲多位國際博物館學者高度肯定。文化部未來將持續協助台灣博物館社群參與國際專業組織，以博物館國家隊的形式走進國際，提升台灣博物館的國際能見度。（編輯：吳素柔）1141113