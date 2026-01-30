ICOPE+周全性評估 揪6力瀕異常長者

高榮南院高齡醫學科團隊以ICOPE量表協助長者檢測認知等6大功能。（高榮南院提供）

記者汪惠松∕台南報導

邁入超高齡社會，長者功能評估（ICOPE）量表能協助長輩檢測認知、行動、視力、聽力、營養與心情等6大功能，及早掌握健康風險，維持自立與生活品質，讓長輩「活得久，也活得好」。高榮南院開發「改良式視力表」，搭配認知學習卡牌提升長者認知能力。

高榮南院高齡醫學科主治醫師兼主任陳宣恩表示，高榮南院隸屬於退輔會系統，主動到所屬榮家篩檢個案。該院有完整的長照ABC服務，ICOPE評估轉介採行「一條龍」模式，依照個案功能狀況導入適合的醫療或長照資源。

高榮南院ICOPE收案範圍廣，除社區據點、榮家、甚至高齡醫學科門診病患，發現可以用ICOPE篩檢出更多需要資源來維持或恢復6力的長輩。開發「改良式視力表」搭配認知學習卡牌，用於評估視力並提升長者認知能力，此創新工具已取得專利，並參與國際會議發表研究成果。

國健署去年長者內在能力檢測（ICOPE）評獎中，高榮南院除獲地區醫院組佳作，高齡醫學科護理師葉慈菁亦獲頒ICOPE服務人員獎。平日於高齡醫學科門診為長輩評估老年周全性評估（CGA），發現即使ICOPE初評正常，有時仍因起坐時間趨近異常值，進一步發現長者有骨質缺乏、肌少症風險，於評估後提供完整高齡照護。