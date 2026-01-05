ICU家屬跪求符水該擋嗎？名醫陳志金「一招放行」暖哭萬人：救命也救心

生活中心／綜合報導

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金近日在社群平台發文，探討加護病房（ICU）內家屬攜帶「符水」求平安的現象。有別於過去醫護人員多因衛生與感染考量而制止，陳志金選擇「有條件放行」，建議家屬以棉花棒沾拭病患唇邊。他強調，符水不僅是傳統習俗，更是家屬跨越千山萬水求來的祝福，醫療除了依靠科學救命，更需以同理心安撫家屬無助與愧疚的心靈。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」分享臨床觀察，指出加護病房充斥著冰冷的醫療儀器與檢測數據，雖然這是救治生命的依據，但對家屬而言卻顯得遙不可及。當醫師告知病情不樂觀時，家屬往往陷入「能做的太少」之無力感，因此常見病床邊出現平安符、佛經，甚至從宮廟求來的「符水」。陳志金坦言，早期醫療人員常以「不衛生」或「恐造成傷口感染」為由，拒絕這些物品進入病房，但他對此抱持不同看法。

陳志金表示，只要不強行灌入病人胃中或塗抹於開放性傷口，他通常不會反對，甚至會主動引導家屬：「可以用棉花棒沾一點，輕輕點在唇邊，或是擦在皮膚上。」他認為，在家屬眼中，這瓶水不只是迷信，而是他們跪在神明面前祈求來的「祝福」。若醫護人員連這點卑微的希望都剝奪，對家屬而言過於殘忍。透過這些儀式性的舉動，家屬能緩解內心的內疚感，認為自己「已為親人求了最好的平安符」，進而感到安心。

陳志金最後感性總結，醫療雖是講求實證的科學，但在面對情感時不應顯得傲慢，而是要學習體貼。適度成全家屬的心意，不僅能讓家屬感覺醫護人員是「同一陣線」的戰友，更能穩住他們隨時可能崩潰的情緒。畢竟在生死交關的現場，醫師要拯救的對象，除了病床上搏鬥的生命，還包含病床邊那顆破碎無助的心。

