ICU病房有扇「難得打開的門」！陳志金暖揭通往重生：是大愛器捐者的通道

ICU醫師陳志金在粉專發文分享，ICU病房有一道「重生門」。翻攝自臉書Icu醫生陳志金



ICU醫師陳志金平日經常於粉專分享病房大小事，今日（12/10）又在臉書發文分享，ICU有一道很少打開的門，只有在火災逃生或最緊急手術時才會開啟。另一個更特別的情況，是在「器官捐贈」時，醫療團隊會從容地打開它，以最深的尊敬送別捐贈者。

陳志金在粉專貼出一張照片，並表示「ICU 這道門一年沒打開過幾次。會被打開的情況，一是非常緊急，例如火災逃生的時候，或最緊急手術（777）要送病人去手術的時候。」

陳志金接著指出，還有另一個情況比較從容，是展現醫療團隊對病人和家屬的尊敬，就是在器官捐贈的時候，並引述移植協調師的話，「這道不是『逃生門』，這道是『重生門』！」陳志金感性表示，捐贈者是大愛的勇者，透過器官捐贈讓他人得以重生，讓捐贈者的生命，以另一種形式在受贈者身上延續。

廣告 廣告

貼文發布後讓不少網友為之動容，紛紛留言致敬，表示「這道門意義非凡，還有著醫療人員的熱心照護病人」、「有心最真，有愛最美，謝謝捐贈者及醫療團隊的大愛付出」、「一起支持器官捐贈」、「大愛無私的愛照顧病人，感恩您的大愛」、「重生門，一旦開啟便是愛的延續」、「謝謝，這是重生，不是逃生。感謝捐贈角膜給我的第2任女朋友」。

貼文下方也有等待器官捐贈的人分享心情，「我是個洗腎者，我也在等待捐器官等待重生。」甚至還有人分享多年前簽下器官捐贈，如今心境改變，「雖然害怕，但能給別人一個機會也是很好的，如有福報希望能回向給我愛的家人。」

更多太報報導

醫美修法又翻盤？石崇良：個人不認同家醫科納入「大外科」可動刀醫美

王品集團加薪最高10％！燒肉、火鍋正職起薪4萬 明年招募1200人

厚外套預備！今回暖高溫達29度 週末「入冬最強冷空氣」跌破10度