icyball冰球樂團成軍13年首登北流開唱 門票1/24全面開賣

icyball 冰球樂團成軍13年，主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，靠著獨特的新復古浪漫風潮作品席捲華語樂壇，不僅擄獲大批樂迷們、更成為各大音樂節、商演的爭相必邀卡司。近期推出全新創作專輯《我很抱歉》再度掀起一波冰球熱潮，攻佔各大數位音樂榜單。新年一到，他們就突然宣告重磅消息：將於5月2日 (六) 晚上七點在台北流行音樂中心舉辦《我很抱歉》演唱會，門票1月24 日(六) 中午11點在遠大售票系統全面開賣。

對冰球樂團來說，站上北流開唱極具指標意義，4人從當年僅有50人的場地，花了13年終於唱進這座5000人的北流；蒙率先喊話：「無論是50人還是50000人，我都會以500%的能量炸翻全場！」王則興奮說：「演出是最直接的能量交換，很期待能夠感受5000人場的能量，很期待5000人的大合唱。」Nelson相當雀躍：「心情更多是期待與興奮，那種期待不是『終於到了』的興奮，而是很單純地想知道——如果把這幾年累積的東西、現在這個階段的我們，一次完整地放在五千個人面前，會發生什麼事。」士捷把自己保持初心：「在5000人的場地，以伍佰老師的能量，保持50人時的初衷。」

用好歌〈醉後喜歡我〉、〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉、〈不在乎〉、〈讓我餘生只為你唱情歌〉讓你我聽得沉醉入迷，征戰過Live House、各式大小舞台，冰球樂團總是帶給樂迷們驚喜與能量，首度站上北流這重要的舞台，勢必在歌單、規模會有很多升級，好奇各自會有什麼急訓或亮點？蒙神秘表示：「升級的部分是秘密。說到急訓，前陣子破完了一款很難的遊戲Hollow Knight，這個世界已經沒有什麼可以難倒我了。」

王承諾：「從場館大小到演出的編排、軟硬體設備、甚至到對自己的要求，都有各種層面上的升級，會加緊修煉，希望能在這樣的升級下仍能保持初心，並呈現最好的狀態給大家。」

Nelson開始加強體能：「因為舉辦更大的演出，需要把更多能量完整地交給觀眾，所要好好做體力訓練，確保能在整場演出中，維持專注與情緒的強度。」士捷選擇嘗試了這款飲品：「清酒，我喝了清酒。」距離開唱還剩4個月，冰球樂團開始籌備歌單內容，期待屆時帶給「小可愛們」什麼樣的觀看體驗？蒙打趣形容：「笑著笑著就哭了，哭著哭著就幸福了。」

王感性邀約：「四年一度的專輯讓很多新朋友聽見我們，也讓很多老朋友回歸了，希望這場演唱會可以讓大家好好聚在一起，敘敘舊，也聊聊未來。用只屬於我們的語言——音樂，替彼此充飽電。」

這次特別為「小可愛們」在一樓打造了VIP區，Nelson賣力推薦：「一樓 VIP 區的小可愛，會收到專為這次演出準備的限定神秘小禮物，只在現場出現、之後不會再有，是長長軟軟有特別色的東西。走過看過不要錯過，錯過真的會後悔。」蒙認為此處會「特別幸福」；士捷浪漫告白：「特別的愛，給特別的你。」

