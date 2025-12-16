icyball冰球樂團新專輯獲好評 主打〈不在乎〉重現80年代懷舊氛圍

icyball 冰球樂團由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手 Nelson 與鼓手士捷組成，近日推出睽違 4 年的第三張專輯《我很抱歉》。新作延續樂團一貫的 80 年代復古風格，最新主打歌〈不在乎〉同步公開 MV，邀請各務孝太擔任男主角，邵奕玫（米米）飾演女主角，故事設定在生活百貨賣場，描繪一段發生於深夜的曖昧偷情約會。

(圖｜何樂音樂提供)

〈不在乎〉由鼓手士捷負責編曲，歌曲以四人編制器樂為核心，前奏層層堆疊、逐步推進，並邀來擅長 R&B 曲風的製作人陳建瑋操刀製作。作品以極簡詞曲呈現一段不能說出口的感情，將「房間裡的大象」式的壓抑情感轉化為旋律。主唱王表示，陳建瑋在 R&B 中展現的幽默與深情與樂團氣質相近，只是表現得更為內斂紳士，與專輯及歌曲氛圍十分契合，也希望能帶領聽眾自然沉浸在懷舊情緒中。

廣告 廣告

談及印象深刻的約會或經歷，士捷分享曾為了觀看日本樂團 King Gnu 的演唱會特地飛往日本，形容那是一段「和特別的人，在特別的城市，聽一個在心中佔有獨特位置的樂團」的回憶。Nelson 則回憶在紐西蘭旅遊時挑戰高空跳傘，卻因強風導致表情失控，原本想耍帥卻意外留下狼狽畫面。

主唱王分享的經驗則顯得格外驚悚。他回憶大學時期曾在深夜騎車載著曖昧對象，從台中夜衝前往南投日月潭，原期待欣賞風景，卻因濃霧籠罩而氣氛詭異，停留不到 3 分鐘便決定返程。返程途中，原本清朗的山路被大霧包圍，兩人先後聽見呼喚自己名字的陌生聲音，途中還差點撞上一名行走在雙黃線上的拾荒老人。事後回想，同行的對方表示只聽見有人叫她的名字，卻並未看見老人，也不理解當下為何緊急煞車。

這段經歷讓王對自然多了一分敬畏。他表示，之後大學期間仍持續夜衝跑山，但每當經過土地公廟時，心中都會默默打聲招呼，學習以更謹慎的態度與無形的力量共處。

(圖｜何樂音樂提供)