icyball冰球樂團新輯等四年 團員有想過解散「吵到差點連歌都發不出」
icyball冰球樂團將推出新專輯《我很抱歉》，今（8）日舉辦搶聽會，從高中就一起玩音樂的他們也坦言，因為相當熟識，所以講話很直接，幾乎是「三天一小吵、五天一大吵」，幾度差點吵到連歌都發不出。主唱王更說沒有排除解散的可能，但就像家人間的吵架模式，「吵吵鬧鬧了十年，沒吵架就沒激情沒火花。」
籌備專輯的這些日子以來，團員們就算回家、在家人身邊，心思也總是掛念工作，讓他們格外愧疚，Nelson曾因為這類事情跟老婆吵架，就因為無法好好享受兩人獨處的時光，他無奈地說：「老婆知道我的工作性質，但還是希望我能把手機關掉、好好吃飯。」他笑說最近有煮飯給太太吃，也因最近要開始宣傳，肯定會更忙碌，所以趕快為老婆安排行程讓她出去玩。
新歌〈有點喜歡〉是王觀看韓團直拍影音所引發的靈感，他特別喜歡aespa成員Winter，但最近偶像和BTS的柾國傳出緋聞，他表示：「如果是真的我可以接受了，因為當偶像很累，我照顧不到他就麻煩另一個人照顧。」一番話惹得其他團員看不下去紛紛吐槽。Nelson則喜歡Karina，他透露老婆現在喜歡Super Junior的東海，之前則喜歡玄彬，「我已經看開了，她的手機桌布根本都不是我。」
此次邀請陳君豪 、黃少雍、陳建瑋、鍾濰宇四大製作人操刀，首發單曲〈Dumplings〉四人放開包袱跳起逗趣的「餃指舞」，被問到未來是否要走偶像男團路線？王打趣說：「我們不是真的要走男團，我們家裡都有鏡子，這張專輯要回歸樂團跟音樂本身。」蒙則埋下伏筆：「若未來有一個新的方式再來呈現，現在我們先把樂器拿回來。」
其他人也在看
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 170
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 2 小時前 ・ 8
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 93
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 21
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 75
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 10
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 29
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 1 天前 ・ 1
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 12
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 31
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 1 天前 ・ 20
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
楊奇煜正妹前妻昔氣到離家出走！新婚生第一胎險鬧離婚
男星楊奇煜自節目《模范棒棒堂》出道，橫跨歌手、演員、主持人領域，還在今年憑節目《來吧！哪裡怕》金鐘獎實境節目主持人獎，看起來家庭、事業兩得意。未料，他8日突宣布離婚，雖未說明感情破裂的原因，但曾在節目中透露夫妻倆吵架吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 10
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 59
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 9 小時前 ・ 發起對話
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 4 天前 ・ 42
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15