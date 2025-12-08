icyball冰球樂團新輯等四年 團員有想過解散「吵到差點連歌都發不出」

icyball冰球樂團將推出新專輯《我很抱歉》，今（8）日舉辦搶聽會，從高中就一起玩音樂的他們也坦言，因為相當熟識，所以講話很直接，幾乎是「三天一小吵、五天一大吵」，幾度差點吵到連歌都發不出。主唱王更說沒有排除解散的可能，但就像家人間的吵架模式，「吵吵鬧鬧了十年，沒吵架就沒激情沒火花。」

籌備專輯的這些日子以來，團員們就算回家、在家人身邊，心思也總是掛念工作，讓他們格外愧疚，Nelson曾因為這類事情跟老婆吵架，就因為無法好好享受兩人獨處的時光，他無奈地說：「老婆知道我的工作性質，但還是希望我能把手機關掉、好好吃飯。」他笑說最近有煮飯給太太吃，也因最近要開始宣傳，肯定會更忙碌，所以趕快為老婆安排行程讓她出去玩。

新歌〈有點喜歡〉是王觀看韓團直拍影音所引發的靈感，他特別喜歡aespa成員Winter，但最近偶像和BTS的柾國傳出緋聞，他表示：「如果是真的我可以接受了，因為當偶像很累，我照顧不到他就麻煩另一個人照顧。」一番話惹得其他團員看不下去紛紛吐槽。Nelson則喜歡Karina，他透露老婆現在喜歡Super Junior的東海，之前則喜歡玄彬，「我已經看開了，她的手機桌布根本都不是我。」

icyball冰球樂團推出新專輯。（圖／何樂音樂提供）

此次邀請陳君豪 、黃少雍、陳建瑋、鍾濰宇四大製作人操刀，首發單曲〈Dumplings〉四人放開包袱跳起逗趣的「餃指舞」，被問到未來是否要走偶像男團路線？王打趣說：「我們不是真的要走男團，我們家裡都有鏡子，這張專輯要回歸樂團跟音樂本身。」蒙則埋下伏筆：「若未來有一個新的方式再來呈現，現在我們先把樂器拿回來。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導