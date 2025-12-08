icyball冰球樂團爭執不斷 4人認動念「解散」

icyball 冰球樂團由貝斯手 Nelson（左起）、主唱王、鍵盤手蒙、鼓手士捷組成。（何樂音樂提供）

icyball 冰球樂團由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手 Nelson、鼓手士捷組成，時隔 4 年將於 11 日推出第三張專輯《我很抱歉》。他們於 8 日舉辦新專輯聽歌會，4 人透露從高中合作至今，因為彼此已經像家人一樣，有時吵架反而會踩到對方痛點。主唱王說：「沒有排除解散，如果在某個時間點華麗轉身也可以。」讓全場相當震驚。

現場播完新歌〈有點喜歡〉後，王自爆私下有在追星，最喜歡的韓國女團 aespa 成員是 Winter。聽聞 Winter 與 BTS 柾國的緋聞，王搞笑表示：「我有點難過，所以感冒一直沒有好。」他直言若傳聞屬實，身為粉絲也能接受，「我當然是祝福，當偶像很累，她如果有幸福是最好的。我照顧不到她，就麻煩另一個照顧得到她的人，合理啦。」

4 人透露近 4 年來幾乎沒有休息，不時都在開會、工作，家人與另一半難免抱怨。緊密相處難免有摩擦，他們笑說：「歌差點出不來。」坦言時常吵架，「會吵架，吵爆！但沒有動手，其他的都來。」蒙也表示因為彼此太熟，講話往往不加修飾。被問到是否曾考慮過解散？4 人異口同聲回答：「有！」王補充說：「沒有排除解散，如果在某個時間點華麗轉身也可以。」

