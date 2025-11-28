icyball冰球樂團突發奇想 唱出一首關於餃子的愛情故事

icyball冰球樂團新歌〈Dumplings〉MV邀來小薰飾演老闆娘。（何樂音樂提供）

icyball冰球樂團今（28日）推出最新單曲〈Dumplings〉，用這首美味又動感的舞曲為第三張專輯暖身，他們喊話：「很長一段時間沒有發作品，更別說專輯，決定來給大家一首激烈的歌。」用熟悉的復古流行旋律，加上新鮮的詞韻飽滿愛意，可說是一首色香味俱全的水餃舞曲。

主唱王說：「〈Dumplings〉概念源於『好吃不過餃子』的俗語。」寫歌時，他在YouTube上找了不少大廚包餃子的教學影片當靈感，認真分析料理口訣與飽滿好餃子的審美標準，最後化成一段在熱鍋裡不斷升騰、相黏相愛便會破皮的幻想餃子情。

為新歌特別編排逗趣的「餃指舞」，冰球四人也奮力參演，在MV裡穿上粉紅色襯衫化身愛神歌隊助攻，與少年及老闆娘在奇想世界裡手舞足蹈，是否想當唱跳樂團？他們紛紛舉手打叉：「當然是不可能，今天如果作品需要舞蹈，在我們能力所及範圍，可以來一下！我們核心還是在音樂上。」

icyball冰球樂團推出最新單曲〈Dumplings〉。（何樂音樂提供）

〈Dumplings〉MV描述一位少年為了吸引水餃店老闆娘注意，認真鍛鍊拇指力的故事，特別邀來小薰飾演老闆娘，小薰說：「想說我已經跟拍MV八桿子打不著。很開心願意給演員再有機會拍MV，好像看到以前成團時候出道的我，很害羞但滿好玩的。」團員們則非常開心這次能與小薰同台，給予滿滿讚美，他們說：「在我們情竇初開的時期，一定有一種理想型叫小薰。」高評價讓她是又驚又喜。

