icyball冰球樂團超勵志！ 「成軍13年從50人唱進5千人大場地」

記者林政平報導／icyball冰球樂團成軍13年，主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，靠著獨特的新復古浪漫風潮作品席捲華語樂壇，不僅擄獲大批樂迷們、更成為各大音樂節、商演的爭相必邀卡司！近期推出全新創作專輯《我很抱歉》再度掀起一波冰球熱潮，攻佔各大數位音樂榜單。新年一到，他們就突然宣告重磅消息：將於5月2日 (六) 晚上七點在臺北流行音樂中心舉辦《我很抱歉》演唱會，門票1月 24 日(六) 中午11點在遠大售票系統全面開賣。

對冰球樂團來說，站上北流開唱極具指標意義，4人從當年僅有50人的場地，花了13年終於唱進這座5000人的北流；蒙率先喊話：「無論是50人還是50000人，我都會以500%的能量炸翻全場！」王則興奮說：「演出是最直接的能量交換，很期待能夠感受5000人場的能量，很期待5000人的大合唱。」Nelson相當雀躍：「心情更多是期待與興奮，那種期待不是「終於到了」的興奮，而是很單純地想知道——如果把這幾年累積的東西、現在這個階段的我們，一次完整地放在五千個人面前，會發生什麼事。」士捷把自己保持初心：「在5000人的場地，以伍佰老師的能量，保持50人時的初衷。」

王感性邀約：「四年一度的專輯讓很多新朋友聽見我們，也讓很多老朋友回歸了，希望這場演唱會可以讓大家好好聚在一起，敘敘舊，也聊聊未來。用只屬於我們的語言——音樂，替彼此充飽電。」這次特別為「小可愛們」在一樓打造了VIP區，Nelson賣力推薦：「一樓 VIP 區的小可愛，會收到專為這次演出準備的限定神秘小禮物，只在現場出現、之後不會再有，是長長軟軟有特別色的東西。走過看過不要錯過，錯過真的會後悔。」蒙認為此處會「特別幸福」；士捷浪漫告白：「特別的愛，給特別的你。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導