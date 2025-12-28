IDA台灣聯盟正式揭牌 攜手老車協會打造「經典修復」傳承產業鏈

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 ​台灣汽車美容產業今日迎來具備國際視野的歷史時刻。由「一品俥明展專業汽車美容」負責人潘啓民發起，全球最具權威的汽車美容認證機構IDA（International Detailing Association）國際汽車美容協會台灣聯盟，於今（28）日在台中豐原區西勢路 379 號正式舉辦揭牌儀式。

極具傳奇色彩的紅色捷豹（Jaguar）經典古董跑車修護美容前外觀。（圖/一品俥提供）

活動現場亮點十足，主辦單位不僅宣布 IDA 正式登陸台灣，更與「台灣經典老車協會」達成戰略合作，共同推動以「傳承、延續、工藝」為核心的經典老車修復產業鏈，為台灣高資產物件保值與汽美職人價值提升注入強心針。

廣告 廣告

潘啟民正為極具傳奇色彩的紅色捷豹（Jaguar）經典古董跑車的烤漆做拋光示範。（圖/一品俥提供）

主辦單位一品俥明展專業汽車美容負責人潘啓民致詞表示，成立 IDA 台灣聯盟的初衷，是為了將這份極致的工藝技術傳承下去。 潘啓民宣布，「一品俥」將作為全台第一家結合經典老車協會、並完全導入 IDA 國際標準的修復示範據點。透過跨界結合，IDA 台灣聯盟將致力於公益性與專業性的極致展現，把老車的靈魂與價值傳承給下一代，為台灣打造出最有專業性、最有傳承價值的汽車美容新境界。

經IDA技師修護美容後紅色捷豹（Jaguar）經典古董跑車，光鮮奪目的外觀。（圖/一品俥提供）

台灣經典老車協會創會理事長李世昌致詞，古董車與老爺車在台灣不應僅是私人的收藏，而是一種需要被傳承的「汽車文化」。他指出，從破壞、建設到最後的精密修復，這是一條極具深度的產業鏈，需要各界共同努力構築，才能創造出更宏偉的文化價值。與 IDA 的合作，正是希望透過國際級的技術護航，讓老車不再只是靜態展示，而是能透過精湛工藝延續生命，產生實質的文化與市場價值。

台灣經典老車協會創會理事長李世昌展示他收藏的經典BENZ古董車。（圖/一品俥提供）

IDA 品牌代言人宋侑益於致詞指出，IDA 國際汽車美容協會所以能橫跨全球五大洲，核心競爭力在於其擁有一套嚴謹且標準化的作業流程（SOP）。宋侑益強調，目前台灣汽美產業最欠缺的就是「國際標準觀念」，許多從業人員技術優良卻缺乏理論支撐與安全性規範。透過 IDA 體系的引進，將導正使用產品的安全觀念，讓從業人員從傳統勞動力提升為具備國際認證的職人，唯有從業人員的「價值」獲得國際認證，產業的「價格」才能獲得市場的尊重與對等認同。

一品俥明展專業汽車美容負責人潘啓民（左）與台灣經典老車協會創會理事長李世昌（右１）及理事長鄭媄綺（右２）共同表示，與IDA合作，是希望透過國際級的技術護航，讓老車能透過精湛工藝延續生命，產生實質的文化與市場價值。（圖/一品俥提供）

活動現場展示了一輛極具傳奇色彩的紅色捷豹（Jaguar）經典古董跑車，成為媒體矚目的焦點。主辦單位特別說明，這輛古董跑車在執行美容前，漆面因年代久遠而顯得晦暗且佈滿細微紋路。現場由 IDA 認證技師團隊依照國際標準流程執行。首先，透過科學儀器檢測漆面厚度，確保在「不傷原漆」的非破壞性前提下進行修復。接著，利用 IDA 規範的藥劑與低溫拋光技術，逐一排除氧化層與刮痕。經過 IDA 工法修復後，捷豹跑車重現了半世紀前的深邃光澤，鍍鉻件與鋁圈亦恢復亮眼鏡面效果，完美詮釋了「讓價值延續」的活動理念。

一品俥明展專業汽車美容負責人潘啓民（右）與IDA 品牌代言人宋侑益（左），一致表示，IDA 台灣聯盟將致力於公益性與專業性的極致展現。（圖/一品俥提供）

當日的揭牌儀式在各界來賓的見證下圓滿完成，象徵著台灣汽美產業已正式與世界標準無縫接軌。未來，IDA台灣聯盟將持續推動技師認證，協助更多從業人員走向國際，同時守護更多台灣的移動文化資產。