IDC公布2026年台灣ICT產業趨勢預測

IDC台灣總經理江芳韻認為，當今經濟地緣政治與科技發展難以掌握，企業需有更明確的人工智慧轉型策略、強大的數據與基礎設施及具備AI技能的團隊。



（記者陳維強攝）

IDC（國際數據資訊有限公司）公布二○二六年台灣ICT產業趨勢預測，除了代理型AI崛起、企業轉型也將進入關鍵轉折點。台灣ICT市場五大趨勢：組合式AI；Agentic經濟，二○二六A-gentic AI將加速落地；AI Token經濟重塑資料中心網路新格局；機器身份識別將成為AI時代網路安全的關鍵決勝點；混合式AI點燃邊緣裝置發展新機會。

全球產業面臨經濟波動、地緣政治變動、法規變革、勞動力中斷、客戶互動改變，以及對信任與透明度期望提升的巨大挑戰。企業正積極透過不同方式因應管理經濟、地緣政治、科技發展的不確定性，在此趨勢下，代理型人工智慧正逐漸成為一個策略性的轉折點。

IDC台灣總經理江芳韻表示，當今經濟的地緣政治與科技發展很難掌握，需要有更明確的人工智慧轉型策略、強大的數據與基礎設施，以及具備AI技能的團隊。隨著AI加速發展以及不確定性壓力匯聚，企業必須展現獨特領導力才能建立長期競爭優勢。預期未來包括代理型等新型AI將加速創新，重塑工作完成的方式及產業未來幾年的成長。

IDC預測到二○三○年，全球有四五％的組織將大規模協調AI代理，並將其嵌入於各業務職能，Agentic Al將從孤立的試點演變成企業層面的協調，徹底改變全球經濟各領域的決策、營運與競爭力。

IDC預測二○二六年台灣ICT市場市場五大趨勢中，Composite AI/組合式AI架構已然成形，隨著生成式AI與傳統機器學習加速融合，企業正快速走向「Composite Al」混成架構。

由於企業IT架構將面臨系統整併與再平台化壓力，必須建置可同時支援GenAl、ML與 Agentic AI 的模組化平台，才能降低技術債並強化治理。新一代Composite Al透過代理型AI串聯對話理解、預測分析與決策執行，可同時處理非結構化與結構化資料，成為驅動營運轉型的核心引擎。預計在不同產業領域Composite Al將帶動新一波效率提升與商業模式創新。企業需及早規畫AI架構藍圖並培養跨域人才的企業，才能在Composite Al時代中掌握市場先機、擴大營收與競爭優勢。