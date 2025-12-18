IDC未來企業大獎公布 信義房屋獲台灣首獎
[NOWnews今日新聞] 全球知名顧問公司國際數據資訊 IDC（International Data Corporation） 公布「2025 IDC 未來企業大獎（Future Enterprise Awards）」得主。信義房屋以「AI 數據共創平台」榮獲「最佳 AI 數位基礎架構（Best in AI-Ready Digital Infrastructure）」台灣首獎 ，象徵信義房屋在數據治理與 AI 基礎建設上的努力獲得國際肯定，更是台灣首家獲得此獎項的房仲業者。
該獎項為聚焦企業數位轉型與 AI 應用成熟度的重要國際評選，至今已邁入第九年，累計吸引超過 4,000 家企業參與提名，此項殊榮不僅展現信義房屋在數據治理、基礎架構與 AI 整合上的領先實力，更為台灣房地產業的數據應用樹立新標竿。
「AI 數據共創平台」是信義房屋推動數位轉型的核心工程，結合 AI、雲端與資料分析技術，將累積近 45 年的龐大資料整合為全員可運用的數據基礎。透過 DevOps、DataOps 與 MLOps 架構實現即時分析、自動化洞察與敏捷部署，讓同仁能以數據驅動決策、提升精準與效率。自上線以來，該平台已將交易流程縮短至最短 48 小時、談判成功率提升近 30%，客戶淨推薦值（NPS）超過 86，並每月節省營運時間逾 2,000 小時，成功以數據驅動創新與成長。
以「AI 數據共創平台」為基礎，信義房屋進一步開發多項 AI 應用服務，讓科技成果擴散至不同面向。包含「信義房屋 LINE 找屋平台」，將找屋流程整合進台灣人最熟悉的 LINE 平台，讓消費者能在日常社群工具中完成從找屋、預約看屋到串聯真人服務的一站式體驗；以及「不動產廣告 AI 審查服務」，運用自然語言與圖像辨識技術自動檢核廣告資訊真實性，強化資訊透明並維護交易安全。AI 數據共創平台成為信義房屋發展數位服務的基石，完善客戶服務、數位治理及維護不動產交易安全各層面的應用。
信義房屋表示，IDC「未來企業大獎」是全球企業展示創新應用與數位治理成果的重要舞台。此次獲獎不僅是對公司數位轉型成果的國際肯定，也象徵台灣房仲業在 AI 與數據應用上的嶄新里程碑。未來，信義房屋將持續以創新科技為引擎，深化數據治理與 AI 應用，強化與專業與信任，推動不動產市場邁向更健全的永續未來。
