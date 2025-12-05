IDC：明年景氣展望正向 AI基礎架構是科技支出核心

（中央社記者張建中台北5日電）市場研究暨分析機構國際數據資訊（IDC）台灣總經理江芳韻今天表示，企業對於明年景氣展望正向，雖然總體環境具不確定性，不過企業在AI人工智慧投資不受影響，AI基礎架構是科技支出的核心。

IDC今天召開台灣資通訊（ICT）市場及全球半導體趨勢預測記者會，江芳韻說，區域實體緊張、戰爭狀況、地緣經濟、能源控制及人才爭奪戰都是產業需要關注的議題。其中，區域戰爭與上游關鍵原材料、零組件及油價有關，與產業息息相關。

廣告 廣告

地緣經濟是由地緣政治新衍生出的議題，江芳韻表示，過去大部分國家透過軍事或外交手段解決地緣政治問題，近年大國用經濟手段解決地緣政治問題，其中很重要的部分是貿易政策，包含關稅、進出口管制。

江芳韻說，在未來以AI為主的時代，電力能源控制相當重要。觀察許多國際科技巨頭不斷發展再生能源，除了符合ESG或環保的需求，同時確保AI基礎架構能夠不中斷。此外，各國建構科技實力，將會引發人才爭奪戰。

江芳韻表示，雖然總體環境具有不確定性，不過，企業在AI投資並不受影響，經調查有超過5成的企業要擴大AI投資，希望透過AI科技投資降低不確定性影響，而AI基礎架構是科技支出的核心。

至於資通訊市場的發展趨勢，IDC指出，組合式AI架構已經成形，代理式AI將於明年大規模落地，邊緣AI驅動混合架構，開創產業應用新機會，身分安全成為AI時代資安防禦的核心。（編輯：楊凱翔）1141205