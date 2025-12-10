IDC 預測 2026 年摺疊手機增長 30%，核心驅動力來自 iPhone 摺機

摺疊手機誕生至今已有 7 年，市場雖一直在穩步擴大，但終究沒有經歷過真正的爆發。不過這一切有望在明年迎來改變，因為傳說中醞釀已久的摺疊 iPhone 大概率會在 2026 年末登場。這樣一款產品除了能重新塑造蘋果手機的形象外，也可以給摺疊機市場注入一劑強心針，幫助其真正進入主流消費者的視野。對此外界都更有信心，分析機構 IDC 日前更發文預測，認為摺機市場在這波推動下將實現高達 30% 的全年增長。

廣告 廣告

「明年對摺疊手機類別來說將是令人振奮的一年，多款新品將促進市場成長，年增長率有望達到 30%，遠高於閑錢預測的 6%。」IDC 資深研究員 Nabila Popal 在報告中如此寫道，「Samsung 將以 Galaxy Z Trifold 拉開 2026 年的序幕（雖然該產品已在南韓上市，但更廣泛的發售要等到 2026 年），將三摺疊創新帶入全球市場，延續 2025 年 Z Fold 7 的成功動能。」

「與此同時採用鴻蒙系統（HarmonyOS）的華為摺疊機也將迅速成長，預計 2026 年出貨量會在現有基礎上幾乎翻一番。」報告繼續寫道，「但真正改變市場格局的是年末進場的蘋果，預期摺疊 iPhone 首年就將取得超過 22% 的出貨量份額，並且依靠平均約 2,400 美元的預期售價，拿到高達 34% 的市場價值佔比。」

那麼，對於蘋果在手機新型態上的初次嘗試，各位讀者是否有興趣支持，或者說願意為其付出多大的代價呢？

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk