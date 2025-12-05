IDC：2026年全球半導體產值年增11% 台灣IC設計今年市占首度被中國超越
根據 IDC 最新研究顯示，隨著AI基礎建設浪潮持續推進，加上邊緣運算裝置規格升級，預期2026年全球半導體市場將維持雙位數成長動能，年成長率達11%。其中，2026年亞太區IC設計市場將成長11%，在國家政策的強力扶植下，中國IC設計產值已於2025年正式超越台灣，確立其市場領先地位。
IDC 國際數據資訊今日（12/5）舉辦 ICT/半導體趨勢預測記者會。IDC資深研究經理曾冠瑋表示，2026年半導體產業將延續 AI 驅動的成長軌跡。為了滿足指數級增長的運算需求，IDC認為，從IC 設計、晶圓製造到先進封裝的整體價值鏈正處於高產能利用率狀態。隨著晶片複雜度提升，供應鏈上下游的緊密協作將是確保AI晶片順利量產與效能突破的關鍵。
IDC預測2026年全球半導體市場將具備下列10大趨勢：
1.2026年半導體市場持續強勁，年成長率將達11%
根據 IDC預測，2026年全球半導體市場規模將達8,900億美元，年成長率達11%，並加速朝向1兆美元里程碑邁進。成長動能來自三大支柱：AI 基礎建設持續投入，帶動資料中心晶片營收大幅攀升；隨著企業為整合 AI功能而升級硬體，換機潮加速，將推動 Client 端裝置市場穩健復甦；記憶體市場需求爆發期，受惠於HBM 強勁需求及DRAM /NAND Flash 供需吃緊，成為推升整體半導體產值的關鍵引擎。這股由AI調動的投資週期，將抵銷部分總體經濟的不確定性，引領產業進入新一波擴張期。
2. Al 晶片需求旺盛，運算應用領域年增18%領跑市場
運算（Computing）類別已佔據半導體市場近半壁江山，預計年增18%，領跑各應用領域。其中 Al Server 核心晶片受惠於雲端訓練與邊綠推論需求的同步爆發，預計成長 32%，穩居成長最快的細分領域。
此外，為突破傳輸瓶頸，資料中心對高速互連技術的需求急遽攀升，帶動高階乙太網路交換器（Ethernet Switch）、光通訊元件等需求，預計驅動雲端資料中心領域晶片市場將年增27%。
3. 亞太區IC設計年成長11%，中國市佔擴大至45%確立領先
2026年亞太區IC設計市場將成長11%，正面臨歷史性的結構轉變。在國家政策的強力扶植下，中國IC設計產值已於2025年正式超越台灣，確立其市場領先地位。IDC預測，2026年中國市佔率將進一步擴大至45%，而台灣則調整至 40%。此一消長態勢主要源自中國在本土 AI晶片與高階手機處理器的技術突破，以及眾多新創業者在邊緣運算與物聯網市場的深耕布局，帶動營收呈現倍數級成長。
4. 先進製程帶動晶圓代工市場成長 20%，台積電市佔將達73%
4nm以下先進製程將是2026年晶圓代工市場成長的核心引擎，預計推動整體產值成長 20%。随著 AI晶片算力需求呈指數級增長，對電晶體密度與能效的要求將推升3nm 及 2nm 的採用率。主要晶圓代工廠正積極布局下一代技術節點，台積電預期市佔率將攀升至 73%，並提升資本支出以擴充產能滿足強勁需求；而Samsung與Intel則採取更為精準的投資策略，在度過投資調整期後，預計將資源集中重啟在2nm的產能佈局及1.4nm的研發。
5. 成熟製程市況回溫，產能利用率將穩於八成
成熟製程歷經兩年調整後已走出谷底。2025 下半年受惠於關稅避險與供應鏈預防性備貨，產能利用率明顯回穩；展望2026年，受惠於 AI資料中心對矽光子（SiPho）、矽鍺（SiGe）等高速傳輸晶片，以及高效能電源管理IC（PMIC）的強勁需求，預計平均產能利用率將穩定維持在80%以上。聚焦區域發展，中國晶圓廠在國產替代政策效應挹注下，利用率將保持90%以上的高檔水位。隨著供需結構轉緊，具備特殊製程優勢的大廠已開始調漲部分晶圓製造價格，顯示成熟製程正逐步擺脫價格競爭，迎來獲利回穩契機。
6. 地緣政治重塑半導體供應鏈，美中日晶圓代工產能擴張加速
全球產能版圖正走向區域多元化。中國面對美方先進製程設備禁令，將資源集中擴充受限較小的成熟製程，並加速扶植國產設備供應鏈，以確保電動車、工控與物聯網等關鍵晶片的自主供應，預計2028年其產能將居全球之冠。美國方面，台積電亞利桑那州廠進展順利，Fab 21 P2A 預計於2027年正式量產3nm，將顯著提升美國本土製造能力。日本亦展現重返半導體強國的決心，除台積電熊本廠擴產外，日本政府更加碼投資Rapidus，支持其2nm晶片2027年量產目標。
7. OSAT 市場預期成長11%，台美AI晶片封裝比重持續攀升
地緣政治重塑全球封測版圖，預計2026年 OSAT 市場將成長11%。中國在「半導體自主化」政策推動下，晶圓代工成熟製程產能快速提升，下游OSAT 產業也隨之擴張，形成完整的製造產業鏈。台灣與美國 OSAT 大廠（如日月光/矽品、京元電、Amkor）則展現另一面產業優勢，在 AI 晶片需求之下，逐漸掌握 NVIDIA、AMD 等高階晶片的外溢訂單，預計 2025-2029年台美 OSAT 產值年複合成長率（CAGR）將達9%。
8. CoWoS先進封裝擴張持續，產能年增72%仍供不應求
先進封裝產能擴張將是 2026年的主旋律。儘管台積電全力擴產，預計2026 全年產能擴增至110萬片，但面對NVIDIA、AMD與 Broadcom 等巨頭的龐大需求，市場仍存在供需缺口，溢出的訂單將成為各家業者競逐的焦點。日月光/矽品憑藉 FOCoS技術，預計開始承接外湓訂單；Amkor 以韓國廠接單，並將深耕美國亞利桑那州新廠； Intel 的EMIB 技術亦有望在良率穩定後，未來在CSP 自研晶片市場中取得更多份額。
9. 雲端軍備競賽白熱化，AI伺服器加速器製造市場暴增
78% Al加速器製造市場將迎來爆發性成長，預計2026年整體市場規模將激78%。受惠於 Google TPU 等CSP 自研晶片的強勁需求，IDC 預估 2026年ASIC 年增率將高達113%，高於 GPU 的66%。長期而言，為了優化 TCO 與能源效率，CSP持續擴大自研版圖，Anthropic 等模型開發商也將擴大採用ASIC系統，推動ASIC市場2024- 2029年 CAGR達 67%，超越 GPU 的56%，成為 AI運算的另一支柱。
10. 晶圓代工2.0市場將成長14%
Foundry 2.0產業鏈將呈現健康的擴張態勢，預計將成長14%。細分來看：晶圓代工+20%、OSAT +11%、非記憶體IDM +4%，顯示半導體產業已建立起從設計、製造到封測的完整生態系發展動能。在電力、冷卻技術與基礎建設等實體限制下，產業發展更加務實，各環節產能同步擴充，為AI應用落地奠定堅實基礎。
IDC指出，2026年全球半導體產業延續雙位數成長，邁入穩健擴張階段。在此過程中，地緣政治帶來的供應鏈重組、各國產業政策競逐(包括產業補助、貿易關稅、貨幣利率等）、終端市場需求變化，以及AI基礎建設投資能否持續，仍是影響產業節奏的重要變數，值得持續關注。
